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"Твой дом теперь Россия": Повалий рассказала, как вывозила маму из Киева

30 января 2023, 10:30
Запроданка поделилась информацией о том, как перевозила свою мать в Москву.
Таисия Повалий
Таисия Повалий / instagram.com/tpovaliyofficial

Эстрадная певица родом из Украины и матерая кремлевская запроданка Таисия Повалий, которая недавно в очередной раз выступила с рядом циничных пропагандистских заявлений о Родине и украинцах рассказала, как перевозила свою мать из Киева в террористическую Россию.

Повалий поделилась, что ей было сложно уговорить 80-летнюю маму на переезд, но другого выбора у нее не оставалось.

"Никогда в жизни не поеду! Моя родная Украина! Пусть меня тут убивают", — всякий раз говорила мне она. И только когда я сказала, что не приеду, если она умрет, моя мужественная мама собрала чемоданчик, взяла кошку и 30 апреля прошлого года, проделав на машине путь в две тысячи километров из Киева через западную Украину, Польшу и Беларусь, приехала в Москву.

"Именно поэтому в том году меня не было на юбилее Филиппа Киркорова — я даже не могла сказать ему, что еду встречать в Брест маму. Кстати, мама до этого никогда в жизни в Москве не была. И когда мы только въезжали в город, она посмотрела в окно и сказала: "Разве я думала, что на старости лет окажусь в Москве!" — говорит предательница.

Запроданка говорит, что ее мать скучает по Киеву, но звездная дочь говорит ей, мол, сейчас их дом — Россия. "В столице 52-летняя исполнительница снимает трехкомнатную и вполне довольна жизнью. Таисию Повалий не тревожит, что о ней говорят люди в Украине", - написало российское издание Стархит.

"А разве меня еще не лишили звания (народной артистки Украины — прим. ред.)? Я не слежу, признаться, мне все равно. Хотя не они мне его давали, чтобы лишать. Это раз. Второе — у меня есть народная любовь, которая важнее всех званий", — самоуверенно заявила артистка, которая даже не подозревает какая ее ждет "народная любовь", вздумай она приехать с концертом в Киев.

Напомним, ранее певица дала интервью порталу "Дни". "Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей. Я ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба [...] В том, что сегодня делает Россия, вижу спасение и свое, и Украины. Чувствую, что Россия сейчас меня защищает. Владимир Путин для меня – этот тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд", – выдала Повалий поток сознания, лишь слегка упорядоченный штампами русской пропаганды.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.

Позднее украинцы жутко возмутились Таисией Повалий – за то, что та в новогоднюю ночь развлекала жителей страны-агрессора легендарным хитом Владимира Ивасюка и Софией Ротару "Червона рута".

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Таисия Повалий
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