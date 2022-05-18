"Три месяца не приводила себя в порядок": Лобода показала, как выглядит сейчас

Светлана Лобода показалась в сети / instagram.com/lobodaofficial/

Украинская певица, которая не собирается извиняться перед россиянами за свою проукраинскую позицию в войне против россии, появилась после долгой паузы.

На своем Телеграмм-канале, она выложила селфи и написала, что возвращается к работе. "Почти 3 месяца не приводила себя в порядок. Сегодня настал новый день, и я впервые еду на студию", - сообщила она.

Отметим, что в недавнем интервью телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, что Лобода не сразу стала говорить о войне, потому что выезжала из россии. "В первые дни она уезжала из россии. Насколько понимаю, поэтому она не могла сказать, потому что была угроза и ее жизни, и жизни ее семьи", - отметил ведущий в "Звездном пути".

"Мне кажется, сейчас у Лободы есть однозначная позиция. И я радуюсь, что она ее откровенно озвучила. Думаю, вряд ли она когда-нибудь будет выступать в россии. Думаю, это ей только к лучшему будет", - добавил Анатолич.

Напомним, ранее экс-продюсер Лободы назвала Анну Asti "располневшей Лободой".