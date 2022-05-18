"Лобода, тебя клонировали": экс-продюсер Лободы увидела певицу под ручку с Киркоровым

Нателла Крапивина все никак не забудет Лободу.
Экс-продюсер украинской певицы Светланы Лободы, которая не собирается извиняться перед россиянами за поддержку своей родной Украины в войне с россией, Нателла Крапивина, продолжает везде видеть свою бывшую подопечную.
Так, недавно на своей странице в Instagram, она опубликовала фото украинской певицы, в упор не замечающей российскую агрессию Анны Asti, которая появилась на российском фестивале "Жара" под руку с Киркоровым.
"На секунду подумала, что это Лобода. Ан нет! Это украинская певица Анна Асти вжилась в ее образ. Лобода, тебя клонировали", — высмеяла певицу Нателла Крапивина.
Она также назвала Анну Asti "располневшей" Лободой.
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В свою очередь, Анна Asti ответила Крапивиной в Telegram-канале журналистки Алены Жигаловой.
"Очень лестно, что меня сравнивают с такой красивой женщиной, но я не думала, что белый цвет волос запатентован", - написала певица.
Напомним, украинская певица, которая долгое время жила и работала в россии Светлана Лобода отменила все концерты в россии и не собирается извиняться за свою проукраинскую позицию в войне россии против Украины.