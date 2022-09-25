Трансгендерная дочь Илона Маска впервые появилась на публике после операции по смене пола

18-летний Ксавье Александр Маск взял фамилию матери и сменил имя на Вивиен.
Бизнесмен и миллиардер, основатель компаний SpaceX, PayPal и Tesla 51-летний Илон Маск является отцом девятерых детей. Его старшими детьми (не считая его первенца - мальчика по имени Невада, умершего в возрасте 10 недель) являются близнецы Ксавье и Гриффин.
Ксавье в апреле 2022 года заявил о решении стать трансгендерной женщиной. Также он изменил имя, отказавшись от отцовской фамилии: теперь она Вивиен Джена Уилсон.
18-летняя девушка рассказала, что таким образом она рвет связи со своим биологическим отцом, с которым впредь не желает иметь ничего общего. После громкой новости Вивиен долго не появлялась на публике.
Папарацци заметили ее во время прогулки по Санта-Монике. Светловолосая девушка прикрыла лицо медицинской маской. Вивиен Уилсон была одета в мешковатую оливковую футболку без бюстгальтера и джинсы.
Ранее 51-летнего Илона Маска высмеяли за плохую физическую форму и белоснежную кожу, из-за которой его сравнили с морской свиньей - миллиардер в нелестном виде попал в объективы папарацци.
Также стало известно, что 76-летний отец Илона Маска Эролл состоял в романтичных отношениях со своей падчерицей, которая младше него на 41 год. Она родила ему двоих детей.
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