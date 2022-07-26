Илон Маск обвинен в разводе соучредителя Google: миллиардер закрутил роман с женой близкого друга

Илон Маск обвинен в разводе Сергей Брина и Николь Шэнэхен / instagram.com/nationalpost, instagram.com/elon.ai

Бизнесмен и миллиардер, основатель компаний SpaceX, PayPal, Tesla 51-летний Илон Маск был обвинен изданием Wall Street Journal в том, что стал причиной развода одного из основателей Google Сергея Брина и его избранницы Николь Шэнэхен.

Брин подал на развод, и причиной своего решения он указал "непримиримые разногласия". Однако таблоид утверждает, что катализатором размолвки между супругами стал короткий роман Николь с Илоном осенью 2021 года.

На тот момент супруги уже не были вместе, как пара, однако продолжали жить под одной крышей. Из-за измены благоверной сильно испортились отношения Между Маском и Брином, которые раньше были хорошими друзьями.

Источник Wall Street Journal утверждает, что Илон даже умолял Сергея о прощении на одной из вечеринок в начале 2022 года.

Сам же Маск на своей странице в Twitter выпустил опровержение - дескать таблоид уже не раз его дискредитирует, отношения к разводу Брина и Шэнэхен он не имеет, а на личную жизнь у него сейчас и вовсе нет свободного времени.

"Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке! Я видел Николь всего два раза за три года, оба раза в компании большого количества людей. Ничего романтичного. У меня и секса-то не было уже очень давно!" - заявил основатель Tesla.

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Ранее 51-летнего Илона Маска высмеяли за плохую физическую форму и белоснежную кожу, из-за которой его сравнили с морской свиньей - миллиардер в нелестном виде попал в объективы папарацци.

Также стало известно, что 76-летний отец Илона Маска Эролл состоял в романтичных отношениях со своей падчерицей, которая младше него на 41 год. Она родила ему двоих детей.

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