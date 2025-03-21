Трансгендерная дочь Илона Маска сделала громкое заявление про семью

Вивиен Уилсон дала интервью, в котором прокомментировала детей своего биологического отца.

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Вивиен Уилсон рассказала, кого из детей Илона Маска признает / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/vivllainous

Кратко:

Вивиен Уилсон не принимает всех детей Илона Маска

Девушка призналась, кого считает своей семьей

20-летняя Вивиен Дженна Уилсон отказалась от имени отца, предпринимателя и миллиардера Илона Маска, когда совершила каминг-аут, как трансгендерная женщина. Раньше девушку звали Ксавье Александр.

Вивиен скептически отзывается про отца и его многочисленное потомство в своих блогах. Недавно девушке предложили стать героиней нового номера и сняться для обложки журнала Teen Vogue, и в беседе с журналистами Уилсон сделала откровенное заявление про Маска.

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Она призналась, что не признает своими братьями и сестрами всех детей отца, коих по последним официальным данным всего четырнадцать. Ее семья - четверо братьев, которые появились в первом браке Илона Маска с Джастиной Уилсон, матерью Вивьен.

"Ну, у меня их четверо. Я самая старшая. Но когда мы ссорились, это были не совсем слова. Было много... У меня четверо братьев. Давай на этом остановимся, дорогуша. Хорошие отношения с братьями и сестрами? Это вопрос. Скажу, что на самом деле я не знаю, сколько у меня братьев и сестер, если учитывать единокровных братьев и сестер. Это просто забавный факт. Это действительно хорошо для двух правд и одной лжи", - говорит Вивиен Уилсон.

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Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путина?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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