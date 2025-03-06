Трансгендерная дочь Маска иронично отреагировала на появление у него 14 ребенка

"Коллекция" папы вызывает у Вивиен Дженны Уилсон искреннее удивление.

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Вивиен Дженна Уилсон потроллила Илона Маска из-за количества детей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/vivllainous

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Вивиен Уилсон не поддерживает отношения с Илоном Маском

Девушка высказалась про быстро растущее количество детей отца

Летом 2022 года первенец предпринимателя и миллиардера Илона Маска Ксавье Александр заявил о своем трансгендерном переходе и отказе от имени отца, отметив, что не желает быть с ним связанным. Ксавье принял имя Вивиен Дженна Уилсон.

Девушка и сегодня сторонится своего биологического отца, однако не упускает возможности публично подколоть его. В частности Вивиен удивляется, как быстро у нее появляются братья и сестры - всего за два последних месяца количество детей Маска увеличилось до 14.

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Это Уилсон прокомментировала в своем блоге в Threads. "Если бы мне давали по пять центов за каждый раз, когда я узнаю из Интернета, что у меня есть новый сводный брат или сестра, у меня было бы несколько центов - это не так уж много, но странно, что это произошло шесть (семь) раз подряд", - написала она. Позже Вивиен отметила, что о рождении 14-го ребенка Илона Маска узнала из Reddit.

Вивиен Дженна Уилсон потроллила Илона Маска из-за количества детей / threads.net/@vivllainous

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Кто такой Илон Маск Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями. Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года. 3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?" На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию. В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. 13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

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