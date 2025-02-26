Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединится в романтической комедии - СМИ

Краткое содержание:
- Питт и Энистон развелись в 2005 году из-за романа Брэда с Анджелиной Джоли
- После развода Питта и Джоли Джен готова сняться с бывшим мужем в ром-коме
Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты с 2000 по 2005 год, и, до появления в жизни актера Анджелины Джоли, считались одной из самых красивых пар в Голливуде. Затем Брэд и Энджи закрутили роман на съемках "Мистера и Миссис Смит", и Джен приняла решение не держать неверного супруга. К тому же в их браке остро стоял детский вопрос: Энистон пять лет не могла подарить звездному возлюбленному ребенка, а Джоли забеременела от Питта еще до того, как пара официально объявила про свои отношения.
Тем не менее Джен и Брэд расстались друзьями. И, как сообщает RadarOnline, совсем скоро могут стать коллегами - в голливудских кулуарах ходят упорные слухи о том, что бывшие муж и жена появятся вместе в романтической комедии в роли влюбленной парочки.
"Это будет фурор, когда Брэд и Джен дадут жару в ром-коме", - сообщает инсайдер. Детали о фильме пока содержатся в тайне, однако известно, что его созданием заинтересовались Джимми Киммел и Дэвид Финчер.
К слову, Питт уже много лет забрасывал Энистон предложениями совместных съемок, но получал отказ - актриса не хотела усугублять непростой развод бывшего мужа с Анджелиной Джоли. К тому же у нее было множество собственных более актуальных проектов.
"Теперь его развод позади, это будет большой кассовый успех, и Джен очень нравится последний сценарий, который прислала команда Брэда", - рассказал источник.
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Также легендарный 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на милое видео. Артиста засняли во время общения со съемочной командой на обеденном перерыве.
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Кто такая Дженнифер Энистон?
Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.
Кто такой Брэд Питт?
Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".
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