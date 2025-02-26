Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединится в романтической комедии - СМИ

Анна Подгорная
26 февраля 2025, 20:35
68
Этого возвращения поклонники пары Питт-Энистон ждали 20 лет.
Брэд Питт, Дженнифер Энистон
Брэд Питт и Дженнифер Энистон планируют сыграть влюбленных в ром-коме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Краткое содержание:

  • Питт и Энистон развелись в 2005 году из-за романа Брэда с Анджелиной Джоли
  • После развода Питта и Джоли Джен готова сняться с бывшим мужем в ром-коме

Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты с 2000 по 2005 год, и, до появления в жизни актера Анджелины Джоли, считались одной из самых красивых пар в Голливуде. Затем Брэд и Энджи закрутили роман на съемках "Мистера и Миссис Смит", и Джен приняла решение не держать неверного супруга. К тому же в их браке остро стоял детский вопрос: Энистон пять лет не могла подарить звездному возлюбленному ребенка, а Джоли забеременела от Питта еще до того, как пара официально объявила про свои отношения.

Тем не менее Джен и Брэд расстались друзьями. И, как сообщает RadarOnline, совсем скоро могут стать коллегами - в голливудских кулуарах ходят упорные слухи о том, что бывшие муж и жена появятся вместе в романтической комедии в роли влюбленной парочки.

видео дня

"Это будет фурор, когда Брэд и Джен дадут жару в ром-коме", - сообщает инсайдер. Детали о фильме пока содержатся в тайне, однако известно, что его созданием заинтересовались Джимми Киммел и Дэвид Финчер.

К слову, Питт уже много лет забрасывал Энистон предложениями совместных съемок, но получал отказ - актриса не хотела усугублять непростой развод бывшего мужа с Анджелиной Джоли. К тому же у нее было множество собственных более актуальных проектов.

"Теперь его развод позади, это будет большой кассовый успех, и Джен очень нравится последний сценарий, который прислала команда Брэда", - рассказал источник.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что неизлечимая болезнь 68-летнего датского режиссера Ларса фон Триера прогрессирует. В 2022 году он приостановил карьеру из-за своего диагноза.

Также легендарный 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на милое видео. Артиста засняли во время общения со съемочной командой на обеденном перерыве.

Читайте также:

Кто такая Дженнифер Энистон?

Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

Кто такой Брэд Питт?

Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Брэд Питт Дженнифер Энистон новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Направлен в Генштаб": Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

"Направлен в Генштаб": Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

21:17Украина
Зеленский назвал точную дату встречи с Трампом и анонсировал важное решение

Зеленский назвал точную дату встречи с Трампом и анонсировал важное решение

21:06Украина
Кабмин одобрил подписание соглашения с США по недрам и выделил 6 основных пунктов

Кабмин одобрил подписание соглашения с США по недрам и выделил 6 основных пунктов

20:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

Март 2025 станет "золотым": кому астрологи предсказывают финансовый успех

Март 2025 станет "золотым": кому астрологи предсказывают финансовый успех

Большинство и не подозревает: названы 4 ошибки в употреблении воды с лимоном

Большинство и не подозревает: названы 4 ошибки в употреблении воды с лимоном

Последние новости

21:17

"Направлен в Генштаб": Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

21:06

Зеленский назвал точную дату встречи с Трампом и анонсировал важное решение

20:39

Кабмин одобрил подписание соглашения с США по недрам и выделил 6 основных пунктов

20:35

Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединится в романтической комедии - СМИ

20:33

Воспитал не одно поколение игроков: умер известный украинский футбольный тренер

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
20:09

Украинцам массово повысят пенсии: на сколько вырастут выплаты после индексации

20:08

Знаки зодиака персонажей сериала Форс-мажоры: от Харви до Рэйчел

19:57

Было 39 лет: скончалась звезда "Сплетниц" и "Баффи - истребительница вампиров"

19:44

Популярные овощи в феврале подорожали: какие цены в Украине

Реклама
19:34

В Украину идет потепление, но возвращаются осадки: синоптики назвали дату непогоды

19:20

Количественный состав армии Украины: Зеленский выдал важное заявление

19:14

"Будет очень большая сделка": Трамп назвал дату приезда Зеленского в США

19:12

Как перестать просыпаться ночью: специалисты по сну раскрыли простой секрет

19:10

Горький привкус трех лет войнымнение

19:09

Будет тяжелая судьба: что нельзя делать женщинам 27 февраля, приметы

18:59

"Он со мной это не обсуждал": первая леди сказала, когда Зеленский уйдет с поста

18:48

Крутой лайфхак дает 100%-ный результат: как легко и просто заточить тупой пинцет

18:38

Как правильно выбрать авто с пробегом: советы для водителей

18:37

Зеленского пригласили на встречу с Трампом, но Белый дом дал заднюю - Reuters

18:05

Нацбанк опроверг слухи, что якобы давал согласие на продажу БТА банка

Реклама
17:59

Россия повышает ставки, угроза для двух областей: в СНБО предупредили о рисках

17:57

Надя Дорофеева призналась, почему считает Мишу Кацурина самым лучшим

17:33

Грибы вмиг теряют аромат и упругость: 4 ошибки, которые допускает большинство

17:33

По меньшей мере 40 взрывов: украинские силы атаковали ряд российских объектов

17:09

"Мы не попрошайки": известны финальные детали сделки о недрах между Украиной и США

16:51

Как посчитать индекс массы тела: норма ИМТ и какой сигнал опасности для здоровья

16:50

Как изменятся цены на бензин в Украине: чего украинцам ждать в марте

16:43

Просил отправить в хоспис: отец Жанны Фриске раскрыл гадкую правду про Шепелева

16:39

"Будет более серьезным и сложным": Зеленский анонсировал новое соглашение с США

16:32

У РФ большие проблемы на ключевом направлении: враг теряет инициативу на фронте

16:26

Гороскоп на март 2025: Раки получат желаемое, Девам - важная встреча

16:10

Популярная украинская певица рассказала про отношения с девушкой

15:43

Полтавский ГОК вернут государству: Минюст готовит обращение в суд – СМИ

15:42

В России взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод: в ГУР раскрыли детали операции

15:36

"Соглашение может иметь большой успех": Зеленский раскрыл детали сделки с США

15:30

Загадка для самых умных: чем отличаются две девушки

15:23

Остапчук показал жуткий прилет рядом с их домом

15:14

Остановка боев по линии соприкосновения: Лавров сделал циничное заявление

14:53

Украина и США пришли к согласию по ископаемым: основные положения соглашения

14:50

Оригинальный сюрприз сразит наповал: что подарить автомобилисту на день рождения

Реклама
14:31

Оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку: есть разрушения, пятеро погибших

14:28

В Украину врывается потепление: синоптик рассказала, где ударит +11°C

14:26

Россия и США готовятся к новым переговорам: стали известны детали

14:25

Многие испытывали, но причину знают единицы: почему плита бьет током

14:09

Китайский гороскоп на март 2025: Крысам повезет во всем, Тиграм - стабильность

14:08

Сериалу "Тропиканка" 30 лет: как выглядят главные герои теленовеллы сегодня

13:47

На Киевщине "Шахед" попал в дом хирурга и журналистки: супруги погибли

13:22

Маричка Падалко показала эксклюзивные кадры со своим мужем-военным - причина

13:17

Зарабатывали на военнообязанных до $150 тысяч: полиция разоблачила работников ТЦК

13:15

"Мы слышали, как женщина умирала": очевидцы рассказали об ударе БпЛА под КиевомФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять