Кому еще кусочек: 70-летний Джеки Чан с пиццей попал на видео

Перекусить с легендарным Джеки мечтают тысячи поклонников по всему миру.

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Джеки Чан новости - как сейчас выглядит Джеки Чан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jackiechan

Кратко:

К выходу готовится новый фильм с Джеки Чаном

На видео попало, как артист кормит съемочную команду пиццей во время перерыва

Съемочные площадки стали для актера, режиссера и мастера боевых искусств Джеки Чана домом, еще когда ему было 8 лет. К работе своей он относится со всей серьезностью, и внимателен не только к своим ролям и партнерам по сцене, но и к членам съемочной команды.

Подтверждение такой милой заботы недавно появилось в Сети. С мая по апрель 2024 года Джеки Чан работал над фильмом "Каратэ-пацан: Легенды". Это - шестой фильм из кинофраншизы "Малыш-каратист" 1984 года.

видео дня

В конце весны или начале лета 2025-го года поклонники фильмов про каратэ и таланта Чана увидят новую киноленту с ним. Пока же создатели "Каратэ-пацана" в социальных сетях балуют зрителей кадрами со съемочной площадки.

Недавно в Facebook появилось видео, на котором совсем уже седой Джеки обходительно предлагает большую пиццу членам съемочной площадки, и с радостью делит с ними пищу. В комментариях к ролику фанаты Джеки Чана рады видеть его в добром здравии, и делятся своими положительными впечатлениями об актере: "Поистине воплощение трудовой этики. Удивительный человек. Встретить этого человека и пожать ему руку - мечта", "Джеки Чан всегда будет моим любимцем, он всегда сам выполнял свои трюки и был отличным добрым счастливым парнем", "Джеки!!! Какая великолепная личность. Годы догоняют его. Будьте здоровы", "Пусть Бог подарит вам крепкое здоровье и долгую жизнь", "Я бы с удовольствием съел кусочек пиццы с Джеки Чаном. Он один из моих любимцев на все времена. Он абсолютная легенда" и т.д.

Джеки Чан новости - как сейчас выглядит Джеки Чан / facebook.com/TheKarateKid

Полное видео на канале STARS UA.

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Ранее Главред рассказывал, что 58-летнего голливудского актера Дэвида Швиммера, звезду сериала "Друзья", поймали на свидании со студенткой, которая моложе него в два раза.

Также в Сети появились слухи о том, что у лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман с россиянкой. Еще недавно артист рассказывал, как скучает по "российской энергии".

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Кто такой Джеки Чан? Джеки Чан - гонконгский актер, каскадер, кинорежиссер, кинопродюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кавалер ордена Британской империи, главный режиссер Чанчуньской киностудии — старейшей киностудии в КНР. Лауреат почетной премии Оскар за вклад в киноискусство, пишет Википедия. Наиболее известные фильмы: "Пьяный мастер", "Закусочная на колесах", "Доспехи Бога" (серия фильмов), "Кто я?", "Час пик", "Шанхайский полдень", "Вокруг света за 80 дней" и др.

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