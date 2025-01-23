Краткое содержание:
- Три месяца назад Лето рассказал, как скучает по стране-оккупанту
- Сейчас звезде приписывают роман с россиянкой
В октябре 2024 года голливудский актер и рок-музыкант Джаред Лето во время выступления группы Thirty Seconds to Mars в Белграде опозорился своими высказываниями по страну-оккупанта: он рассказала, как скучает по рф, концертам в Москве и Санкт-Петербурге и "российской энергии".
Игнорирование войны, которую развязала страна-агрессор, и преклонение перед ней, вызвало бурную реакцию в Сети. Лето осуждали за потворство уничтожению независимой Украины.
Теперь скандальный Лето зашел еще дальше - в росСМИ появились слухи про его роман с россиянкой. Избранницей музыканта, с которой он познакомился еще в 2023 году на Неделе моды в Париже, якобы стала 39-летняя Яна Величко - художница, певица и светская львица. Ее видели на концертах Thirty Seconds to Mars, а после одного из них Джаред позвал Яну в свою гримерку.
Как сообщает пресса, Величко сменила множество занятий: была певицей под псевдонимом Я и Яна Ясс, пробовала силы в духовном наставничестве под именем Ясс Джалю, владела модным бутиком LePremier в столице страны-оккупанта. Предполагаемая возлюбленная Джареда Лето также имеет двоих детей и активно продвигает себя в светских кругах.
Стоит отметить, что прежде Джаред Лето уже встречался с россиянками - моделями Валерией Кауфман и Дарьей Корчиной. Также у артиста, который имеет репутацию плейбоя, были романы со Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и пр. 53-летний Лето никогда не был женат.
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Ранее Главред рассказывал, что британский актер, который сыграл Ведьмака и Супермена, Генри Кавилл впервые стал отцом. Вместе с возлюбленной, которая подарила ему ребенка, он попался в объективы папарацци.
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Кто такой Джаред Лето?
Джаред Лето - американский актер и музыкант. Лето получил признание за свою музыкальную деятельность и эксцентричный сценический образ в качестве вокалиста альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерной женщины в драме "Далласский клуб покупателей" был удостоен премий "Оскар", "Золотой глобус" и награды Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучший актер второго плана", сообщает Википедия.
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