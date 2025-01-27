Трагическая гибель Анны Жук в ДТП: водителю легковушки сообщили о подозрении

Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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В ДТП погибла известная блогерша Анна Жук / Колаж: Главред, фото: Нацполиция, instagram/anet080808

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24 января в ДТП погибла известная блогерша из Харькова

Водителю легковушки, который столкнулся с грузовиком, сообщили о подозрении

На данный момент следственные действия продолжаются

В пятницу, 24 января, в страшной аварии на трассе Киев-Харьков погибла известная блогер и волонтер Анна Жук, еще три человека - получили травмы. Стало известно, что водителю легковушки, который столкнулся с грузовиком, сообщили о подозрении. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Полтавщины Юрий Сулаев в комментарии Суспільному.

По его словам, мужчине, который был за рулем легкового автомобиля, сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

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Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет, а также запрет на управление транспортными средствами до трех лет.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Гибель Анны Жук в ДТП - последние новости

Как писал Главред, после смерти любимой, муж Анны Жук, опубликовал странный пост, который вызвал беспокойство среди друзей семьи и известных блогеров. Многие, прочитав этот текст, сразу подумали, будто Владимир планирует в ближайшее время встретиться с любимой женой. Мужчину всячески пытались поддержать и напоминали ему, что у него трое детей, которым он нужен.

В воскресенье, 26 января, Анну провели в последний путь. Отпевание состоялось в Харькове, в Иоанно-Богословском храме ПЦУ архиепископом Митрофаном. На прощание в храм, а затем - на кладбище, пришло более сотни людей - родственники, друзья, коллеги, военные, которым Жук помогала во время полномасштабной войны. Также на похоронах Анны Жук присутствовал ее муж Владимир Билевцов, который был за рулем в трагический для его семьи день.

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Причины ДТП - что известно Исследование, как пишет Википедия, проведенное в 1985 году К. Румаром с использованием британских и американских отчетов о столкновениях в качестве данных, показало, что: 57 % аварий были вызваны сугубо факторами водителя,

27 % - совокупными факторами дороги и водителя,

6 % - совокупными факторами транспортного средства и водителя,

3 % - исключительно факторами дороги,

3 % - совокупными показателями дороги, водителя и транспортных средств,

2 % сугубо факторами транспортного средства

1 % совокупными факторами дороги и транспортного средства. Снижение последствий увечий в авариях, является более важным, чем уменьшение заболеваемости, а разграничение заболеваемости по широким категориям причин, вводит в заблуждение относительно уменьшения серьезных повреждений. Видоизменения транспортных средств и дорог, как правило, более действенны, чем попытки изменить поведение, за исключением определенных законов, таких как обязательное использование ремней безопасности, мотоциклетных шлемов и постепенное лицензирование подростков.

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