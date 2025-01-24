Кто такая Анна Жук, которая погибла в трагическом ДТП - что известно

Анна Жук была настоящей патриоткой Украины.

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Анна Жук - кто такая / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Жук

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Как погибла Анна Жук

Чем она занималась

Сегодня, 24 января, украинская блогер Анна Жук, которую знали, как Аннет, погибла в трагическом ДТП.

Анна всегда публично выражала патриотизм и активно вела свою страницу в Instagram, на нее подписано более 370 тысяч человек, но на данный момент ее аккаунт закрыт.

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Жук и ее муж, который младше нее на 14 лет, воспитывали троих прекрасных сыновей и жили в Харькове.

"У нас совсем нет никакой разницы в возрасте. Он многому меня учит, даже в духовном плане. Он очень развитый человек, если я не ошибаюсь, шесть лет служил в церкви. Он действительно верующий и добрый человек. Максимально спокойный, а я, наоборот, более активная, как вертолет. Но между нами есть баланс, как весы по знаку зодиака. Я, пожалуй, нашла свое равновесие", - говорила ранее Аннет.

Анна занималась волонтерством и в 2023 году даже приехала в Херсон, чтобы спасти пенсионеров и животных. А также получила важную награду "За содействие армии" от главнокомандующего ВСУ.

"Спасибо лучшей аудитории. Спасибо лучшей аудитории, спасибо от имени каждого парня, которому мы помогли за это время войны, спасибо за ваши искренние сердца и за добрую душу", - отметила тогда Жук.

Гибель Анны Жук в аварии - последние новости

Как сообщал Главред, Анна Жук погибла в собственной машине на месте аварии. Она находилась на переднем пассажирском сиденье. По предварительным данным, за рулем был ее возлюбленный, который не справился с управлением и во время обгона влетел в фуру. На заднем сиденье был старший сын блогера, он жив, но травмирован.

Позже известные блогеры чутко отреагировали на гибель Анны Жук. Все просто шокированы из-за случившегося. Многие не могут сдержать своих слез, говоря о том, каким замечательным человеком была Анна.

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