Машина полностью разбита: известная блогерша погибла в страшном ДТП

Известный харьковский блогер Анна Жук (Anet) погибла в аварии на трассе Харьков - Киев. Это подтвердила блогер Анна Алхим.
Полиция Полтавской области отмечает, что авария произошла сегодня, 24 января, около 8:40 вблизи села Засулье Лубенской территориальной общины.
За рулем автомобиля Lexus был водитель 1999 года рождения. Машина врезалась в грузовик Renault Premium, который неподвижно стоял за пределами проезжей части.
В результате ДТП сразу на месте погибла 39-летняя женщина.
"Водители грузовика (1983 года рождения) и внедорожника, а также малолетний пассажир автомобиля Lexus (2015 года рождения) с телесными повреждениями госпитализированы в Лубенскую больницу интенсивного лечения", - говорится в сообщении.
Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего".
Смотрите видео об аварии, в которой погибла блогер Анна Жук:
В Сети сообщают, что за рулем машины мог быть муж Анны Жук, а на заднем сиденье сидел ее сын. Авария произошла якобы во время обгона.
Что известно об Анне Жук
Анна Жук была известным харьковским блогером. Ее аккаунт в Instagram насчитывал более 370 тысяч подписчиков.
Анна участвовала в различных проектах в поддержку женщин, проводила мастер-классы, тренинги, была гостьей интервью и подкастов.
У блогера было трое сыновей. Она даже получила награду от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "За содействие армии".
ДТП в Украине - новости по теме
Как писал Главред, 22 декабря на Прикарпатье произошло масштабное ДТП. В результате аварии пострадали 13 человек, среди которых ребенок.
Также недавно стало известно, что, к сожалению, в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей. Рената возвращалась домой к родным, но попала в ДТП вблизи села Чижики Львовской области. Всего в происшествии погибли семь человек.
Кроме этого, в начале декабря в Днепре произошло смертельное ДТП. Как результат, погибла 10-летняя девочка. Более того, вероятного виновника уже ловили без прав.
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