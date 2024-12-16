"Непоправимое горе": в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей

Рената Дзигасова ехала домой на рождественские праздники.

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Рената Дзигасова погибла в ДТП / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Борисюк

Вы узнаете:

Дочь Ирины Борисюк попала в ДТП

Скрипачка возвращалась к родным из-за границы

Дочь украинской певицы и ведущей Ирины Борисюк – Рената Дзигасова трагически погибла в ДТП возле Львова.

Печальную новость сообщили на странице Тернопольской музыкальной школы №2 имени Михаила Вербицкого, где училась Рената.

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"Непоправимое горе ворвалось в жизнь нашей коллеги Ирины Борисюк. Сегодня трагически погибла в автокатастрофе ее дочь, выпускница нашей школы – Дзигасова Рената (10.04.2000 г.р.)", – написали в публикации.

Издание 20minut.ua сообщает, что Рената возвращалась домой к родным, но попала в ДТП вблизи села Чижики Львовской области, всего в происшествии погибли семь человек.

Подруга Ренаты рассказала, что последние несколько лет она жила за границей, где гастролировала с оркестром.

Напомним, утром 15 декабря вблизи села Чижиков Львовского района на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская столкнулись автомобиль BMW, автопоезд DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter. Водитель легковушки покинул транспортное средство и скрылся с места происшествия, однако вскоре его задержала полиция.

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Кто такая Ирина Борисюк? Ирина Борисюк – украинская певица, телеведущая. Финалистка "X-Фактора". В 2011 году стала ведущей проекта "Танцы со звездами", а также проекта "Фермер ищет жену".

26 февраля 2017 года приняла участие в благотворительном концерте "Звезды Тернопольщины — воинам АТО", который состоялся в ДК "Березиль" г. Тернополя.

В 2017 году снялась в музыкальном клипе "Летний дождь".

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