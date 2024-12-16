"Непоправимое горе": в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей

Вы узнаете:
- Дочь Ирины Борисюк попала в ДТП
- Скрипачка возвращалась к родным из-за границы
Дочь украинской певицы и ведущей Ирины Борисюк – Рената Дзигасова трагически погибла в ДТП возле Львова.
Печальную новость сообщили на странице Тернопольской музыкальной школы №2 имени Михаила Вербицкого, где училась Рената.
"Непоправимое горе ворвалось в жизнь нашей коллеги Ирины Борисюк. Сегодня трагически погибла в автокатастрофе ее дочь, выпускница нашей школы – Дзигасова Рената (10.04.2000 г.р.)", – написали в публикации.
Издание 20minut.ua сообщает, что Рената возвращалась домой к родным, но попала в ДТП вблизи села Чижики Львовской области, всего в происшествии погибли семь человек.
Подруга Ренаты рассказала, что последние несколько лет она жила за границей, где гастролировала с оркестром.
Напомним, утром 15 декабря вблизи села Чижиков Львовского района на автодороге Тернополь – Львов – Рава-Русская столкнулись автомобиль BMW, автопоезд DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter. Водитель легковушки покинул транспортное средство и скрылся с места происшествия, однако вскоре его задержала полиция.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.
А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.
Вас может заинтересовать:
- "Страшная трагедия": Наталья Сумская сообщила о своей потери
- Дочь путиниста Киркорова срочно покинула РФ- детали
- "Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали
Кто такая Ирина Борисюк?
Ирина Борисюк – украинская певица, телеведущая. Финалистка "X-Фактора". В 2011 году стала ведущей проекта "Танцы со звездами", а также проекта "Фермер ищет жену".
26 февраля 2017 года приняла участие в благотворительном концерте "Звезды Тернопольщины — воинам АТО", который состоялся в ДК "Березиль" г. Тернополя.
В 2017 году снялась в музыкальном клипе "Летний дождь".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред