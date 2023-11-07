В России очередной виток интереса к путинисту и буквально олицетворению всей российской эстрады - Филиппу Киркорову.
На днях, пропагандистские СМИ написали очередную информацию о том, что артист дал концерт, где показался в очень худом, практически изможденном виде.
Он выступал в Дубаи, на очередном музыкальном фестивале. Там он появился в ярко-красном блестящем костюме, который подчеркнул тощие руки певца.
Несмотря на операции, Киркоров так и не стал выглядеть как мачо. Между тем, он выглядит как престарелый представитель ЛГТБ.
На фото - отощалый Киркоров:
Напомним, ранее Главред выяснил, что потенциальный возлюбленный Киркорова - уроженец Донбасса и работник сферы эскорта. До знакомства со звездой украинец работал в эскорте, а после стал резко "молодым дизайнером" и даже был допущен к сыну Киркорова на модный показ.
Напомним, ранее украинский телеведущий и комик Сергей Середа сделал неожиданное заявление. А именно, он раскрыл в интервью Славе Демину, кто из звезд российского шоу бизнеса является нетрадиционной сексуальной ориентации.
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