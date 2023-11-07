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Тощий Киркоров удивил своим внешним видом

Алена Кюпели
7 ноября 2023, 21:26
Путинист Киркоров увлекся своей внешностью и напугал россиян.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров продолжает омолаживаться/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg

В России очередной виток интереса к путинисту и буквально олицетворению всей российской эстрады - Филиппу Киркорову.

На днях, пропагандистские СМИ написали очередную информацию о том, что артист дал концерт, где показался в очень худом, практически изможденном виде.

Он выступал в Дубаи, на очередном музыкальном фестивале. Там он появился в ярко-красном блестящем костюме, который подчеркнул тощие руки певца.

видео дня

Несмотря на операции, Киркоров так и не стал выглядеть как мачо. Между тем, он выглядит как престарелый представитель ЛГТБ.

На фото - отощалый Киркоров:

Филипп Киркоров удивил своим внешним видом
Филипп Киркоров удивил своим внешним видом / Фото пресс-службы Киркорова

Напомним, ранее Главред выяснил, что потенциальный возлюбленный Киркорова - уроженец Донбасса и работник сферы эскорта. До знакомства со звездой украинец работал в эскорте, а после стал резко "молодым дизайнером" и даже был допущен к сыну Киркорова на модный показ.

Напомним, ранее украинский телеведущий и комик Сергей Середа сделал неожиданное заявление. А именно, он раскрыл в интервью Славе Демину, кто из звезд российского шоу бизнеса является нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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