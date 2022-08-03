Тоня Матвиенко сделала Арсену Мирзояну лучший сюрприз - трогательный момент попал на видео

Тоня Матвиенко сделала Арсену Мирзояну сюрприз и вернулась в Украину / instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко покинула страну с дочерями и мамой, Ниной Матвиенко, в начале полномасштабной войны в Украине. Сперва она жила в Германии, затем перебралась в Великобританию.

В Европе артистка давала концерты, а ее муж, музыкант и певец Арсен Мирзоян, остался в Украине в качестве волонтера. За время войны пара виделась лишь единожды.

На днях Тоня вернулась в Украину вместе Ниной, и первым делом посетила выступление мужа. Арсен знал, что планируется приезд супруги, однако не ожидал увидеть любимых женщин на концерте.

Трогательный момент воссоединения семьи попал на видео, которым Матвиенко поделилась на своей странице в Instagram. Увидев дочь и возлюбленную, музыкант потерял дар речи, и не мог перестать обнимать своих девочек.

"Мы только что из Великобритании. Арсен знал, но не знал, что сейчас это будет. Мы сделали сюрприз, и с Ниной приехали к вам. Меня не было полгода в Украине. Слава Украине! Захотела всех увидеть. Всем привет! Представляете, приехали домой, хотели маме сюрприз сделать, а ее дома нет. Она еще не знает", - поговорила с публикой Тоня, пока Мирзоян прижимал к груди их дочь.

Ранее грузинский актер и эстрадный певец, Заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе назвал войну геноцидом украинского народа, а Зеленского "настоящим мужиком".

Также стало известно, что старший сын покойного Игоря Пелыха, легендарного журналиста и шоумена, защищает Украину на фронте в одной из самых горячих точек.

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