20-летний сын покойного Игоря Пелыха защищает Украину в горячей точке

Сын Игоря Пелыха Иван служит в ВСУ на передовой / instagram.com/ivanpelykh

Ведущий, журналист, шоумен и общественный деятель Игорь Пелых трагически погиб в мае 2009 года. Это был большой удар для украинского шоу-бизнеса и культуры.

Он, наравне с Кузьмой Скрябиным, был одним из ярких популяризаторов украинской идеи, и человеком, для которого судьба родной страны была достойной целью, чтобы за нее сражаться.

Его старший сын, Иван Пелых, не ударил в грязь лицом и не предал память отца. 20-летний молодой человек пошел служить ЗСУ и защищать Украину от рашистского оккупанта.

В составе Первой интернациональной роты специального назначения Пелых воюет на Донбассе. Он храбро отстаивает Украину вместе с побратимами со всего мира - Грузии, Беларуси, США, Канады, Швеции, Франции, Британии, Тайваня, Новой Зеландии и пр.

Своими размышлениями о том, как война меняет людей, украинский защитник поделился на своей странице в Instagram: "Одно дело читать о войне в новостях или телеграмм-каналах, а другое это побывать здесь, тогда просто по взгляду понимаешь был человек на "0" или нет. Война очень меняет людей изнутри и даже когда на пару дней выбираешься назад в "цивилизацию", понимаешь, что ты уже не такой, каким отсюда уезжал. В любом случае это только начало, еще много руснявых танков/бтр/пехоты и т.д. ждут своего уничтожения, и мы будем добросовестно помогать им следовать за кораблем".

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Ранее грузинский актер и эстрадный певец, Заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе назвал войну геноцидом украинского народа, а Зеленского "настоящим мужиком".

Украинский музыкант и актер Сергей Бабкин поддавался критике за то, что покинул Украину во время полномасштабной войны. Артист объяснил, почему оказался за границей.

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