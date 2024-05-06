Тоня Матвиенко призналась, где сейчас и чем занимается ее старшая дочь

Украинская певица Тоня Матвиенко - мама двоих дочерей. Старшая, Ульяна, появилась, когда самой артистке было всего 17 лет.
Сегодня Тоня и Ульяна себя считают больше подругами, чем мамой и дочкой, однако видятся редко. В интервью программе "Ближче до зірок" артистка призналась, что ее первенец давно покинула отчий дом, и строит собственную жизнь.
Так, по словам Матвиенко, 25-летняя Ульяна - начинающий режиссер и много путешествует в связи с рабочими командировками. Девушка живет отдельно от семьи на съемной квартире со своим партнером.
"Мне ее очень не хватает, но она уже взрослая девушка и у нее должна быть своя жизнь. Мне нужно научиться жить без мамы и без Ульяны", - поделилась чувствами из-за разлуки Тоня Матвиенко.
Кто такая Тоня Матвиенко?
Тоня Матвиенко (Антонина Петровная Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
Тоня Матвиенко - последние новости:
Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.
Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.
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