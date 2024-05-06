Тоня Матвиенко призналась, где сейчас и чем занимается ее старшая дочь

Матвиенко учится жить без Ульяны, и это дается ей очень непросто.

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Тоня Матвиенко старшая дочь - Тоня Матвиенко рассказала про дочь Ульяну / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко - мама двоих дочерей. Старшая, Ульяна, появилась, когда самой артистке было всего 17 лет.

Сегодня Тоня и Ульяна себя считают больше подругами, чем мамой и дочкой, однако видятся редко. В интервью программе "Ближче до зірок" артистка призналась, что ее первенец давно покинула отчий дом, и строит собственную жизнь.

Так, по словам Матвиенко, 25-летняя Ульяна - начинающий режиссер и много путешествует в связи с рабочими командировками. Девушка живет отдельно от семьи на съемной квартире со своим партнером.

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"Мне ее очень не хватает, но она уже взрослая девушка и у нее должна быть своя жизнь. Мне нужно научиться жить без мамы и без Ульяны", - поделилась чувствами из-за разлуки Тоня Матвиенко.

Кто такая Тоня Матвиенко? Тоня Матвиенко (Антонина Петровная Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

Тоня Матвиенко - последние новости:

Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.

Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.

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