Тоня Матвиенко призналась, где находятся и что делают ее братья во время войны

Украинская певица Тоня Матвиенко - третий и самый младший ребенок певицы Нины Матвиенко и художника Петра Гончара. У артистки есть старшие братья Иван (1972) и Андрей (1974). В 2005 году старший из братьев постригся в монахи и принял имя Януарий.
Уважая их решение оставаться непубличными, Матвиенко говорит о них редко. Исключение певица сделала недавно, в интервью для Oboz.ua, чтобы рассказать, чем Иван и Андрей занимаются во время войны.
Так отец Януарий, иконописец, художник и архитектор, продолжает служить Богу при монастыре. "Он сознательно выбрал путь служения Богу. Принято считать, что человек идет в монастырь, когда в его жизни что-то произошло. В случае с Иваном все совсем не так. Он шел к этому решению долго, годами. Его жизнь очень интересна. И самое главное - он счастлив", - рассказала Матвиенко.
Второй брат Тони во время полномасштабной войны пошел служить. "Андрей, еще один мой брат, сейчас служит в Нацгвардии. Мы видимся - они приезжают к нам в гости", - поделилась Тоня Матвиенко.
Кто такая Тоня Матвиенко?
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
Тоня Матвиенко - последние новости:
Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.
Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.
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