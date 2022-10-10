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Тодоренко впервые показала младшего сына Мира

10 октября 2022, 21:10

Артистка-предательница показала, как отметила первые три месяца ребенка.

Регина Тодоренко с сыновьями
Регина Тодоренко с сыновьями / instagram.com/reginatodorenko, t.me/todorenkoregina

Украинская певица и телеведущая, которая живет и работает в России Регина Тодоренко, продолжающая хранить молчание относительно геноцида украинцев, впервые показала своего младшего сына, которого она цинично назвала Мир.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео ролик, где показала уже 3-месячного малыша. "Мы любим тебя, Мир! Ты - наше счастье", - подписала ролик она.

Кстати, данное видео-поздравление певица-предательница приурочила к дате, когда ее новорожденный малыш отмечает свои первые три месяца.

Напомним, ранее телеведущая показала свою фигуру после вторых родов.

Она запостила свое "послеродовое" фото в социальной сети Instagram, продемонстрировав подписчикам обвислую попу и живот.

"Я не из тех женщин, которые выходят из роддома как стройная, грациозная лань. Приходится потрудиться", - говорит она.

Регина Тодоренко
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