'Не грациозная лань': Тодоренко показала обвислую после родов фигуру

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Украинская певица и телеведущая, которая живет и работает в России Регина Тодоренко, продолжающая хранить молчание относительно геноцида украинцев, показала свою фигуру после вторых родов.

Она запостила свое "послеродовое" фото в социальной сети Instagram, продемонстрировав подписчикам обвислую попу и живот.

"Я не из тех женщин, которые выходят из роддома как стройная, грациозная лань. Приходится потрудиться", - говорит она.

Отметим, что ранее Регина Тодоренко перестала скрывать свою поддержку РФ в войне с Украиной. Если раньше она исповедовала мантру "артисты вне политики", то теперь приняла решение продать Украину и родную Одессу, в которой все еще живет ее семья и друзья.

Ранее Регина прикрывалась своей беременностью и слабым здоровьем, как щитом от публичных высказываний и демонстрации убеждений. Сейчас росСМИ сообщают, что она приняла приглашение на съемки в российском телешоу Ледниковый период.

На своей странице в Instagram Тодоренко рассказывает, как счастлива вернуться на съемочную площадку. Предложение об участии в проекте она приняла через 10 дней после вторых родов - около 3 месяцев назад.

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