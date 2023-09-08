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Точная копия: дочь Заворотнюк поделилась фото, где её не отличить от мамы

Алена Кюпели
8 сентября 2023, 23:00 обновлено 8 сентября, 23:00
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Дочь Анастасии Заворотнюк ведет роскошный образ жизни.
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк становится все больше похожа на свою маму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Блогерша Анна Заворотнюк, старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась на своей странице в Instagram новым фото.

На нем - она выглядит в точности, как ее мама, которая в настоящий момент практически не появляется на публике, так как проходит лечение от сложного онкологического заболевания.

На фото, молодая Заворотнюк поделилась со своими подписчиками тем, как ей удаляли зубы мудрости. Она также выложила фото, на котором она сфотографирована с боку. Такой ракурс делает ее невероятно похожей на ее мать.

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Анна Заворотнюк - копия своей матери
Анна Заворотнюк - копия своей матери / Скриншот Instagram/anna_zavorotniuk

Напомним, ранее бабушке Заворотнюк исполнилось 80 лет. Юбилей она отпраздновала в изящном васильковом наряде в ресторане, в компании семьи. Анастасия на торжестве не присутствовала. Однако праздник удался на славу - были угощения, добрые слова, торт и много шампанского.

Ранее онколог Юрий Покровский дал Анастасии Заворотнюк неутешительный прогноз относительно того, сможет ли актриса вернуться к нормальной жизни в случае ее полной победы над раком.

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Анастасия Заворотнюк новости шоу бизнеса
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