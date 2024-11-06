Тина Кароль впервые открыто прокомментировала свои политические амбиции

От певицы стоит ожидать нестандартных решений и сумасшедшего трудолюбия на посту.

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Тина Кароль новости - Тина Кароль рассказала, планирует ли идти в политику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Кратко:

Фанаты Тины Кароль хотят видеть певицу президентом

Кароль рассказала, про свои отношения с политикой

Тина Кароль заинтриговала поклонников возможно сменой профессии. Она успешно реализовывает себя в различных музыкальных и общественных проектах, занимается постоянным саморазвитием, и ищет новые форматы для своего творчества.

Такая энергичность певицы не остается для фанатов незамеченной. К примеру, в лице Кароль многие видят желанного лидера, способного свершить многое для нашей страны.

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Недавно в Instagram Тине задали вопрос, не думает ли она начинать политическую карьеру. "Планируете ли в политику? Нам нужна женщина-президент", - спрашивает подписчик.

Кароль ответила, что ее уже не единожды звали в политику, и она постоянно отказывалась. Однако теперь ее ответ оказался не таким категоричным: "Время покажет".

Тина Кароль новости - Тина Кароль рассказала, планирует ли идти в политику / instagram.com/tina_karol/

Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Кто такая Тина Кароль / Главред

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