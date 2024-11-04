После нескольких месяцев знакомства: популярная украинская певица выходит замуж

Мила Нитич выбрала мужчину не из мира шоу-бизнеса, который не стал тянуть, и встал перед ней на одно колено.

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Мила Нитич новости - Мила Нитич выходит замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mila_nitich_official

О чем рассказала Мила Нитич:

Новому предприимчивому кавалеру артистки 28 лет

Певица уже обручена

Когда и какой будет свадьба звезды и ее избранника

После болезненной истории отношений с абьюзером украинская певица Мила Нитич наконец нашла свое счастье. В недавнем комментарии для Люкс ФМ она призналась, что уже несколько месяцев состоит в отношениях с мужчиной, из-за которого у нее на душе тепло.

Про избранника артистки известно немного - он младше Нитич на 6 лет и является начинающим бизнесменом в пищевой промышленности. Мужчина также оказался очень решительным, и уже сделал Миле предложение руки и сердца.

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"Недавно в отношениях, буквально несколько месяцев, но надеюсь, что это будет надолго. Мы живем вместе. Я очень радуюсь, мне очень тепло на душе, но мы же не можем знать, какая жизнь, и что будет дальше. Ну, вообще, он сделал мне предложение. Сегодня без кольца, потому что я сказала "да", но сейчас я стараюсь это вообще не афишировать", - рассказала звезда.

Также она поделилась, что мечтает о большой красивой свадьбе, но устраивать праздник во время войны она не хочет - считает это неуважительным по отношению к тем, кто сейчас стоит на страже нашей многострадальной страны.

"Если говорить о моих мечтах, о моем видении, то я хотела бы быть в роскошном красивом платье. Я хотела бы, чтобы это было весело, я хотела бы, чтобы это было в кругу моих ближайших друзей, чтобы это были люди, которых я люблю. Но я понимаю, что сейчас нет настроения. Мы понимаем, что ситуация пока такова, что не очень хочется праздновать. Хочется отпраздновать после победы, хочется отпраздновать, когда все наши лучшие воины в мире, лучшие люди, которые сейчас на передовой: и девушки, и ребята вернутся домой. И я не буду испытывать чувство вины, когда ты понимаешь, что ты здесь празднуешь, а там кто-то умирает и отдает свою жизнь за тебя. Поэтому я думаю, что мы отложим этот вопрос сейчас", - говорит Мила Нитич.

Кто такая Мила Нитич? Мила Нитич (Людмила Сергеевна Нитичук) - украинская певица. Финалистка шоу "Шанс" (10 сезон), полуфиналистка проекта "Голос країни" (1 сезон). Представляла Украину на конкурсе "Новая волна" в 2009 году, где заняла 6 место.

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