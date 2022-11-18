Тина Кароль растрогала фанатов встречей с сиротами-беженцами из Краматорска

Тина Кароль / коллаж фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Тина Кароль специально устроила встречу с украинскими детьми-сиротами в городе Берне (Швейцария) ‒ куда их успели увезти из Краматорска из-за жестоких обстрелов русского оккупанта. Об этом сама исполнительница написала в своем Telegram-канале.

"Увидев сегодня детей-сирот (я очень волновалась) поняла, что мне не хватает друзей и простого человеческого вопроса: "А как ты?". Мы заполняли анкету, как в школе когда-то: имя, фамилия, сколько лет, день рождения, любимое животное, любимое блюдо, хобби, пожелания. Мой ответ был таким: Тина Кароль, 25.01, люблю кошек и картошку фри, хобби: мечтать, желание: настоящих друзей", — написала она.

Кароль говорит, что была изумлена тем, как Швейцария встретила и приняла украинских детей. Местные власти предоставили отдельное помещение им для проживания и также организовали их обучение в школе.

"Наша встреча сразу началась с песен: с Гимна Украины и "Україна – це ти", "Щедрик", "Добрий вечір тобі, пане господарю", "Ніч яка місячна". Я была ошеломлена тем, что дети так много знают украинских песен ‒ да еще и колядок. Мы рисовали вместе, пели вместе, общались и делились друг с другом надеждой, мечтали о победе Украины. И эта победа обязательно близко! Ради наших детей, ради будущих поколений и является нашим моральным долгом перед ними", — подытожила певица.

Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

До того Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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