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Тина Кароль показала 15-летнего сына-красавца и разоткровенничалась с фанатами

Дмитрий Видоменко
19 июня 2024, 11:47
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Легендарная певица Тина Кароль показала 15-летнего сына Вениамина и рассказала, когда он приедет из Великобритании в Украину.
Кароль, сын
Тина Кароль показала своего 15-летнего сына Вениамина / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Легендарная украинская поп-певица Тина Кароль порадовала армию своих фанатов редкими семейными. В частности, исполнительница в Instagram рассказала о своем 15-летнем сыне Вениамине, который уже много лет учится и живет в Великобритании.

Артистка опубликовала фото того, как она с заметно подросшим Вениамином общается при помощи видеосвязи. Также Кароль говорит, что скоро сын приедет в Украину ‒ навестить ее.

"Скоро приедет", – сказала артистка.

видео дня
Кароль, сын

Далее Кароль также разоткровенничалась насчет того, делала ли пластические операции. В частности, исполнительница говорит, что поддерживает свою внешность только благодаря процедурам по уходу. Кароль добавила, что задумывалась о пластических операциях, однако она боится довериться врачам.

"Только уход. Никакой операции. Мысли бывают, но я перфекционист и боюсь довериться", — рассказала она.

Кароль, инфографика, рос

Кто такая Тина Кароль?

Тина Кароль (настоящее имя - Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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Напомним, ранее Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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