Тимур и Инна Мирошниченко откровенно рассказали про диагнозы приемного сына

Семья Мирошниченко готовится принять в свои объятия еще одного малыша.

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Тимур и Инна Мирошниченко рассказали, какие проблемы со здоровьем имеет их приемный сын / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

В конце июля украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна станут родителями в третий раз - тогда они наконец смогут забрать из детского дома своего сына, за которого боролись более полугода.

Ранее будущая мама троих отмечала, что мальчик очень маленький для двухлетнего возраста, к тому же имеет проблемы со здоровьем. Из-за этого многие потенциальные усыновители отказывались брать его в семью.

Сейчас супруги готовы говорить о проблемах своего сына "рожденного сердцем". В эфире шоу "Ранок у великому місті" Тимур и Инна Мирошниченко раскрыли диагнозы третьего малыша.

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"У него значительное отставание в развитии – он очень рано родился с весом 1,4 кг, пролежал в интенсивной терапии. Малыш пережил тяжелую операцию, и потратил очень много сил, чтобы выжить. Также он имеет физические недостатки: искривленная грудная клетка, есть травмы головного мозга. Кроме этого, имеет недостатки психологического развития. Возможно, он не заговорит и полноценно не разовьется. К тому же у него грыжа и есть проблемы с глазами", - рассказывают супруги.

Они также отметили, что их биологические дети, 5-летняя Мия и 3-летний Марко, уже с нетерпением ждут встречи с братом.

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

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