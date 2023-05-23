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"Теперь это глубже и сильнее": Мартин Скорсезе поддержал Украину на Каннском кинофестивале

Дмитрий Видоменко
23 мая 2023, 12:05 обновлено 23 мая, 12:16
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Легендарный Мартин Скорсезе на Каннском кинофестивале, после премьеры своего нового фильма "Убийцы цветочной луны" поддержал Украину.
Скорсезе, украинский флаг
Мартин Скорсезе поддержал Украину / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Легендарный голливудский режиссер итальянского происхождения Мартин Скорсезе открыто, прямо и честно поддержал Украину в рамках своего выступления на пресс-конференции на Каннском фестифале. Об этом сообщает специализированное издание Variety.

"Очень нервничаю по поводу агрессии России [против Украины - Главред], очень нервничаю из-за этой ситуации. Молодое поколение не помнит Вторую мировую войну. Они не помнят балканские народы и то, что там было, и то, что было с Польшей в XIX веке. Мы должны поддерживать страны, которые хотя бы пытаются наладить какой-то демократический процесс. Это напоминает мне 1930-е годы, когда демократии не было. Теперь это глубже и сильнее – это касается самых ценностей вашей жизни", – сказал Скорсезе.

Кроме того, режиссер особо отметил, что важно поддерживать Украины и другие страны, которые пытаются построить демократическое общество.

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Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

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