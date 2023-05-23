"Теперь это глубже и сильнее": Мартин Скорсезе поддержал Украину на Каннском кинофестивале

Легендарный Мартин Скорсезе на Каннском кинофестивале, после премьеры своего нового фильма "Убийцы цветочной луны" поддержал Украину.

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Мартин Скорсезе поддержал Украину / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Легендарный голливудский режиссер итальянского происхождения Мартин Скорсезе открыто, прямо и честно поддержал Украину в рамках своего выступления на пресс-конференции на Каннском фестифале. Об этом сообщает специализированное издание Variety.

"Очень нервничаю по поводу агрессии России [против Украины - Главред], очень нервничаю из-за этой ситуации. Молодое поколение не помнит Вторую мировую войну. Они не помнят балканские народы и то, что там было, и то, что было с Польшей в XIX веке. Мы должны поддерживать страны, которые хотя бы пытаются наладить какой-то демократический процесс. Это напоминает мне 1930-е годы, когда демократии не было. Теперь это глубже и сильнее – это касается самых ценностей вашей жизни", – сказал Скорсезе.

Кроме того, режиссер особо отметил, что важно поддерживать Украины и другие страны, которые пытаются построить демократическое общество.

видео дня

Asked about injustices all over the world, Martin Scorsese says he's "very, very nervous about the aggression of Russia" and the war in Ukraine. https://t.co/gPQEepqqVh#Cannes#KillersOfTheFlowerMoonpic.twitter.com/1BRKzNoAcp — Variety (@Variety) May 21, 2023

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

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