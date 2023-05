"Теперь это глубже и сильнее": Мартин Скорсезе поддержал Украину на Каннском кинофестивале

Легендарный голливудский режиссер итальянского происхождения Мартин Скорсезе открыто, прямо и честно поддержал Украину в рамках своего выступления на пресс-конференции на Каннском фестифале. Об этом сообщает специализированное издание Variety.

"Очень нервничаю по поводу агрессии России [против Украины - Главред], очень нервничаю из-за этой ситуации. Молодое поколение не помнит Вторую мировую войну. Они не помнят балканские народы и то, что там было, и то, что было с Польшей в XIX веке. Мы должны поддерживать страны, которые хотя бы пытаются наладить какой-то демократический процесс. Это напоминает мне 1930-е годы, когда демократии не было. Теперь это глубже и сильнее – это касается самых ценностей вашей жизни", – сказал Скорсезе.

Кроме того, режиссер особо отметил, что важно поддерживать Украины и другие страны, которые пытаются построить демократическое общество.

Asked about injustices all over the world, Martin Scorsese says he's "very, very nervous about the aggression of Russia" and the war in Ukraine. https://t.co/gPQEepqqVh#Cannes#KillersOfTheFlowerMoonpic.twitter.com/1BRKzNoAcp