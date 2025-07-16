Это чудо: жена Николаева спела оду Алле Пугачевой

Жена Игоря Николаева решила выслужиться перед Аллой Пугачевой.

https://stars.glavred.info/eto-chudo-zhena-nikolaeva-spela-odu-alle-pugachevoy-10681748.html Ссылка скопирована

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поклоняются Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Кратко:

О чем заговорила Юля Проскурякова

Зачем она вспомнила Пугачеву

Жена молчаливого российского певца Игоря Николаева, российская певица Юлия Проскурякова, которой по-очереди приписывают то беременность, то развод, прыгает от восторга, вспоминая встречу с Аллой Пугачевой.

Как написала она на своей странице в Instagram, Проскурякова захлебываясь от восторга, заговорила о том, как Пугачева однажды высказалась относительно ее карьеры. Пугачева тогда якобы похвалила певицу за выступление на Новой волне 2014.

видео дня

"Алла Борисовна меня тогда похвалила, это было чудо какое-то. Я и мечтать не могла о таком. Жизнь и правда удивительная штука. В ней возможно все. Какое удовольствие получила от выступления. Как волнительно и в тоже время трогательно и ответственно было выйти и спеть эту легендарную песню", - заявила тогда она.

Впрочем, Пугачева никак не отреагировала на откровения певицы и проигнорировала хвалебные оды жены Николаева.

Игорь Николаев - последние новости по теме

Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

А также жена Игоря Николаева рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Игорь Николаев Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред