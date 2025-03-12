Теперь без Кейт Миддлтон: принц Уильям сделал важное заявление

Принц Уэльский объявил в среду, что он выполнит свои обязанности.

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Кейт и Уильям вместе уже много лет / Коллаж Главред, фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

Кратко:

Почему принц Уильям принял такое решение

Куда он собрался без Кейт

Принц Уильям отправится за границу без Кейт Миддлтон в свою первую международную поездку в этом году.

Принц Уэльский объявил в среду, что он выполнит свои обязанности главнокомандующего Мерсийского полка, отправившись в Эстонию на следующей неделе, пишет Page Six.

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Кейт Миддлтон пережила нелегкие времена / ФотоI nstagram/The Prince and Princess of Wales

42-летний Уильям отправится в свою поездку в прибалтийское государство, граничащее с террористической Россией, 20 марта и покинет страну на следующий день в знак поддержки британских войск, размещенных на передовой обороны НАТО против России.

Кейт и Уильям прошли нелегкий путь вместе / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

Визит Уильяма, который является его первой поездкой в ​​Эстонию, является частью операции Cabrit, которая является "названием оперативного развертывания Великобритании в Эстонии, где британские войска возглавляют многонациональную боевую группу в рамках расширенного передового присутствия", согласно веб-сайту британской армии.

Кейт и Уильям - любимцы британцев / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

Уильям проведет время в столице Таллинне и, как ожидается, узнает больше о реакции Эстонии на продолжающуюся войну в Украине, а также об инновациях Эстонии в области возобновляемой энергии и технологий.

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Опасаясь за здоровье своей супруги, Уильям теперь в эту поездку отправится один.

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А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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