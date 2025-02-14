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Как подростки: влюбленные принц Уильям и принцесса Кэтрин показали редкое фото

Анна Подгорная
14 февраля 2025, 15:02
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Принц и принцесса Уэльские выглядят очень счастливыми вместе.
принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон фото - пара поздравила всех с Днем влюбленных / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Вкратце:

  • Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили подписчиков с Днем всех влюбленных
  • Супруги показали романтическое фото

Принц Уильям Уэльский не раз признавался, что не силен в подарках - нередко он разочаровывал свою избранницу, принцессу Кэтрин Уэльскую, в этом плане. Ее болезнь, с которой вся британская королевская семья боролась на протяжении прошлого года, показала Уиллу и Кейт, что счастье вовсе не в сюрпризах и подарках, а в возможности быть рядом и поддерживать тех, кто нам дорог.

Этот же символический посыл несет новое фото, которое появилось на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram. Они опубликовали его в День всех влюбленных.

видео дня

В кадре супруги сидят бок о бок на пледе в лесу. Уильям целует Кэтрин в щеку, а она заливисто смеется. Пальцы их рук крепко переплетены.

Уэльские подписали фото лишь эмодзи красного сердечка. Впрочем, больше говорить ничего и не нужно было - на снимке принц и принцесса выглядят безумно счастливыми.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон фото - пара поздравила всех с Днем влюбленных / instagram.com/princeandprincessofwales

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Британская королевская семья - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такой принц Уильям?

Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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