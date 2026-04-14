Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Телеканал ТЕТ представил нового ведущего программы "Караоке на Майдане"

Алена Кюпели
14 апреля 2026, 13:17
Также на съемочной площадке будет присутствовать создатель и многолетний ведущий шоу Игорь Кондратюк.
Главная интрига легендарного возвращения раскрыта
Телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" возвращают "Караоке на Майдане" ради важной цели — поддержки реабилитационного центра "Титановые". Проект выйдет в эфир уже 10 мая в 11:00 на телеканале ТЕТ.

Главная интрига легендарного возвращения раскрыта: ведущим проекта стал ХАС — украинский хип-хоп-исполнитель с мощной энергетикой и харизмой. Именно он откроет новую страницу народного песенного шоу, будет собирать толпы и зажигать новых звезд. Вместе с новым ведущим обновляется и музыкальное настроение: культовая песня проекта в проморолике зазвучала в рэп-стиле — современно, драйвово и в духе нового времени.

видео дня
Караоке на Майдане возвращается
Открытые съемки первой программы состоятся 25 апреля в 11:00 на Контрактовой площади. Присоединиться смогут все желающие киевляне и гости города — спеть любимые хиты и стать частью большого возвращения "Караоке на Майдане".

Также на съемочной площадке будет присутствовать создатель и многолетний ведущий шоу Игорь Кондратюк, который передаст свой опыт команде и поможет ХАСу сохранить ту самую атмосферу, которую полюбили миллионы зрителей. Сам Игорь Васильевич восторженно отзывается о новом ведущем: "Вам понравится Хас. Он молод, красив, энергичен. Я трезво оцениваю его творческий потенциал, которого достаточно, чтобы я передал ему эту программу".

Это будет больше, чем просто песенное шоу — это о единстве, эмоциях и поддержке, ведь у проекта есть четкая благотворительная цель — поддержать ветеранов, проходящих лечение и реабилитацию в центре "Титановые". Каждый украинец уже может стать благотворителем и присоединиться к сбору средств во время просмотра телеканала ТЕТ — в эфире канала закреплен QR-код для сбора.

Смотрите, пойте и чувствуйте вместе с нами — будет искренне и по-настоящему.

О личности: Игорь Кондратюк

Игорь Кондратюк — украинский телеведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года — соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять