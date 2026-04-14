Телеканал ТЕТ представил нового ведущего программы "Караоке на Майдане"

Главная интрига легендарного возвращения раскрыта

Телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" возвращают "Караоке на Майдане" ради важной цели — поддержки реабилитационного центра "Титановые". Проект выйдет в эфир уже 10 мая в 11:00 на телеканале ТЕТ.

Главная интрига легендарного возвращения раскрыта: ведущим проекта стал ХАС — украинский хип-хоп-исполнитель с мощной энергетикой и харизмой. Именно он откроет новую страницу народного песенного шоу, будет собирать толпы и зажигать новых звезд. Вместе с новым ведущим обновляется и музыкальное настроение: культовая песня проекта в проморолике зазвучала в рэп-стиле — современно, драйвово и в духе нового времени.

Ведущий снялся в проморолике:

Караоке на Майдане возвращается

Открытые съемки первой программы состоятся 25 апреля в 11:00 на Контрактовой площади. Присоединиться смогут все желающие киевляне и гости города — спеть любимые хиты и стать частью большого возвращения "Караоке на Майдане".

Также на съемочной площадке будет присутствовать создатель и многолетний ведущий шоу Игорь Кондратюк, который передаст свой опыт команде и поможет ХАСу сохранить ту самую атмосферу, которую полюбили миллионы зрителей. Сам Игорь Васильевич восторженно отзывается о новом ведущем: "Вам понравится Хас. Он молод, красив, энергичен. Я трезво оцениваю его творческий потенциал, которого достаточно, чтобы я передал ему эту программу".

Сам Игорь Васильевич восторженно отзывается о новом ведущем:

Это будет больше, чем просто песенное шоу — это о единстве, эмоциях и поддержке, ведь у проекта есть четкая благотворительная цель — поддержать ветеранов, проходящих лечение и реабилитацию в центре "Титановые". Каждый украинец уже может стать благотворителем и присоединиться к сбору средств во время просмотра телеканала ТЕТ — в эфире канала закреплен QR-код для сбора.

Смотрите, пойте и чувствуйте вместе с нами — будет искренне и по-настоящему.

О личности: Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк — украинский телеведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года — соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

