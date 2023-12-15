12-летняя дочь предательницы Ани Лорак завидует матери, что та может позавтракать.

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Ани Лорак устроила концерт в честь 45-летия / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok

Дочь запроданки Ани Лорак, которая в упор не замечает террористическое нападение России на Украину София, записала новый влог.

На своей странице на YouTube, подросток показала, как покупает новогоднюю дребедень со своей продажной матерью. Так, в один из моментов в супермаркете, девочка находит любимые сухарики и как бы невзначай говорит матери, мол, везет тебе, ты можешь завтракать.

Тебе повезло, ты можешь завтракать, когда захочешь, сколько захочешь. А у меня завтра школа", - говорит София.

Тут же Лорак, которая не разрешила показывать себя и даже приблизительно не знает режим своего ребенка, удивляется - почему ее дочь не завтракает.

"Я просто не успеваю", - говорит она.

"Давай я утром тебе приготовлю, поешь", - явно впервые предлагает ей мать.

"Когда? В семь утра", - удивляется дочь Лорак, которой та явно никогда не вставала и не готовила завтрак.

"Утром тебе приготовлю, поешь" - говорит за кадром Лорак.

На что девочка снова удивляется и несколько скептически переспрашивает: "Когда? В семь или в восемь?".

Со стороны выглядит немного странно то, что певица не просто не готовит завтрак для своего 12-летнего ребенка, а и полностью не знает ни ее графика, ни даже то, ест она до школы или нет.

Напомним, ранее на своей странице на YouTube дочь Ани Лорак София решила показать, как она ходит по магазинам со своей мамой, готовясь к праздникам в Москве, которая обстреливает мирные украинские города.

Ранее Ани Лорак опубликовала позорное фото певца-путиниста Филиппа Киркорова, который приходится крестным ее дочери. Артистка подретушировала себя, а кума "обделила", и показала, как он выглядит на самом деле.

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