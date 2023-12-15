Дочь Ани Лорак София живет и учится в террористической Москве.

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Дочь Лорак записала очередной неинтересный влог / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Дочь предательницы Украины и бывшей украинки Ани Лорак София, решила вести свой видео-блог и поделилась новым видео.

На своей странице на YouTube тинейджер решила показать, как она ходит по магазинам со своей мамой, готовясь к праздникам в Москве, которая обстреливает мирные украинские города.

Свой влог дочь Лорак начинает со слов, что этот выпуск она будет вести в "очечках" и теперь она "модняшка-няшка вообще жесткая". К слову, у дочери певицы очень ограниченный словарный запас и слово "в общем" звучит буквально через каждые 2-3 слова.

В блоге она показывает, как ездит с мамой по магазинам, потому как хочет себе купить новогоднюю кружку, а также Адвент-календарь. Она также все время говорит с Лорак на фоне, которая запретила ее снимать.

Дочь Лорак также показывает, как ходит по супермаркету, в поисках кукурузных палочек.

Подросток еще рассказывает, что у них с мамой есть традиция - каждый год покупать новую елочную игрушку - балерину. Что они и сделали в этом году в том числе.

Видео история о том, как шоппится дочь Лорак:

Чтобы просмотреть ролик до конца, а это целых 14 минут - нужно терпение. Он не о чем, не интересен и вообще не несет в себе никакой информационной ценности.

Напомним, ранее продажная певица разозлила украинцев очередным смазливым постом у новогодней елки. Пока террорист Путин бьет ракетами по Украине, Лорак сидит в Москве и светится счастьем возле новогодней елки, вместе со своей дочерью Софией.

Ранее Ани Лорак опубликовала позорное фото певца-путиниста Филиппа Киркорова, который приходится крестным ее дочери. Артистка подретушировала себя, а кума "обделила", и показала, как он выглядит на самом деле.

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