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Тайная жена, секретный ребенок: Джеджула раскрыл детали нового брака с загадочной незнакомкой

Анна Подгорная
25 июня 2025, 20:04
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Женщина, которая не хочет, чтобы публика узнала о ее связи с Андреем Джеджулой, на днях родила шоумену третьего малыша.
Андрей Джеджула с дочерью
Андрей Джеджула личная жизнь - шоумен рассказал про вторую жену / коллаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

Кратко:

  • У Джеджулы тайно появился третий ребенок
  • Мама младенца - новая жена ведущего

22 июня украинский актер и ведущий Андрей Джеджула неожиданно для поклонников сообщил, что в третий раз стал отцом. Сегодня шоумен подтвердил, что мама его третьего ребенка является его официальной супругой.

В беседе с Oboz.ua он отметил, что его новая избранница - непубличная личность, которая не имеет отношения к миру шоу-бизнеса. Решение скрывать отношения было для пары обоюдным - у Джеджулы уже был опыт публичных отношений, и повторять его он пока не хочет.

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Также ведущий рассказал, что третий малыш появился на свет при партнерских родах. Дочь Эмилия - запланированный ребенок, которого родители очень ждали.

"Знаете, я вообще почти никому не рассказывал о своих отношениях. Близкий круг – да, они были в курсе, но не более. ... Беременность не стала для нас неожиданностью – Эмилия была желанным и ожидаемым ребенком. Это был осознанный и запланированный шаг в нашей жизни. И дело не только в том, что жена "хотела ребенка", а в том, как она относится к детям в целом – с невероятной любовью, энергией и терпением. Она не просто это демонстрирует – она этим живет", - поделился Андрей Джеджула. Также он отметил, что его вторая официальная жена очень легко и быстро нашла общий язык с двумя его детьми от предыдущих отношений - 16-летним Даниэлем и 4-летней Адель.

Андрей Джеджула с дочерью Эмилией
Андрей Джеджула с дочерью Эмилией / instagram.com/djedjula
Андрей Джеджула с сыном Даниэлем и дочерью Адель
Андрей Джеджула с сыном Даниэлем и дочерью Адель / instagram.com/djedjula

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Кто такой Андрей Джеджула?

Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.

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