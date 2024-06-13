Татьяну Лазареву объявили в розыск в РФ - мнение новоиспеченной "уголовницы"

Комедиантка выразила свое мнение о том, что в стране-оккупанте она официально считается преступницей.

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Татьяна Лазарева новости - МВД рф объявило Татьяну Лазареву в розыск / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lazarevatut

Российская актриса и комик Татьяна Лазарева, признанная в стране-оккупанте иностранным агентом из-за критики кремля и поддержки Украины, теперь не только персона нон-грата в рф, но еще и уголовный преступник.

Об этом сообщают росСМИ. Досье на артистку появилось в разделе розыска на сайте МВД рф.

Согласно базе ведомства, Лазареву объявили в стране-оккупанте в розыск по статье о дискредитации армии - именно так оценили ее просветительскую деятельность о военных преступлениях страны-агрессора.

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Примечательно, что сама Татьяна Лазарева, которая с 2016 года живет в Испании, а после 24 февраля 2022 года и вовсе принципиально перестала посещать рф, к новому статусу "уголовницы" отнеслась с юмором. "Раньше я думала, что уголовники - это те, кто грабит, насилует, и убивает людей. А теперь оказывается, что это я!" - рассказала артистка в Instagram-сторис.

Татьяна Лазарева новости - МВД рф объявило Татьяну Лазареву в розыск / сайт МВД рф

Кто такая Татьяна Лазарева? Татьяна Лазарева - российская актриса, комик, телеведущая. Известна благодаря комедийному сериалу "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки", которое вела вместе с Михаилом Шацем и Александром Пушным. 24 февраля 2022 года находилась в Киеве, и начало полномасштабной войны видела собственными глазами. Открыто высказывает антивоенную позицию и критикует правительство страны-оккупанта. Занимается благотворительностью на пользу украинцев. В июле 2022 была внесена Минюстом рф в список иностранных агентов.

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