Звездная ведущая шоу Танці з зірками впервые показала лицо новорожденного сына

Иванна Онуфрийчук поделилась трогательными моментами с крохой.

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Иванна Онуфрийчук новости - Онуфрийчук показала лицо сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Актриса, модель и ведущая шоу Танці з зірками Иванна Онуфрийчук в последних числах мая родила первенца - мальчика по имени Адам. Это была долгожданная беременность для нее и ее мужа, казахского бизнесмена Алмаза.

Теперь Онуфрийчук постигает все азы материнства, и похоже, что это занятие приносит ей невыразимое удовольствие. Теперь крошка Адам - частый гость на странице звездной мамы в Instagram.

Недавно Иванна показала утренние нежности с новорожденным сыночком. Для свежих кадров она даже сняла его личико вблизи.

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"Мои очаровательные утра. Ну почему мне так хочется его зацеловать, залюбить, ну почти съесть?" - не может нарадоваться сыну Иванна Онуфрийчук. Поклонники ведущей уже спорят, на кого же малыш похож больше - на маму или на папу.

Иванна Онуфрийчук новости - Онуфрийчук показала лицо сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Что такое Танці з зірками? Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

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