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"Боюсь, что нас увидят": Рамина Эсхакзай раскрыла детали о бойфренде-военном

Анна Подгорная
13 июня 2024, 01:30
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Журналистка открыто заговорила про свой роман.
Рамина Эсхакзай
Рамина Эсхакзай новости - Рамина Эсхакзай рассказала про бойфренда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

Украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай весной подтвердила, что у нее появился новый роман. До этого она была помолвлена с юристом Евгением Прониным, но свадьба так и не состоялась.

Позже стало известно, что новый избранник журналистки - военный. Она старается много не рассказывать о нем в целях безопасности.

Впрочем, недавно Эсхакзай все же раскрыла любопытные подробности про избранника. В частности она рассказала, что сейчас он служит на Харьковском направлении.

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Также Рамина отметила, что была бы счастлива осуществить мечту возлюбленного, но боится общественного порицания. "Он не был на море. Я бы хотела полететь с ним куда-нибудь, но я боюсь, что нас увидят, будут думать, откуда у него деньги на поездку. Очень хочу поехать с ним отдохнуть", - призналась блогерша в своем проекте "30+".

Кто такая Рамина Эсхакзай?

Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогерша. Принимала участие в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.

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Ранее украинский актер Константин Войтенко признался, почему на свадьбе он и невеста были в черном. Кроме того артист объяснил, почему церемонию было решено проводить без свидетелей.

Также вдова Виталия Билоножко рассказала, как переживает его смерть. Светлана Григорьевна поделилась своими эмоциями и раскрыла, как планирует почтить память покойного мужа.

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