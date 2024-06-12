Известный продюсер подтвердил отношения с новым бойфрендом - нежные фото

Продюсер популярных украинских телешоу Владимир Завадюк уже год живет, как открытый гей. Его пример вдохновил многих "выйти из шкафа" и принимать себя, такими, какие они есть.
Сейчас про свою любовь Завадюк говорит открыто. Так в своем блоге в Instagram он сообщил о том, что у него появился новый бойфренд.
Пара в социальных сетях опубликовала совместные кадры романтической фотосессии, которые подписала: "Смелым всегда везет". На фото они обнимаются и держатся за руки.
Возлюбленного продюсера зовут Павел Супрунюк. Они знакомы более года, однако не известно, когда именно начались их отношения. Еще год назад, в июне 2023, Завадюк приходил на свадьбу Нади Дорофеевой и Миши Кацурина в паре с украинским дизайнером Артуром Кулаковским.
Кто такой Владимир Завадюк?
Владимир Завадюк - украинский продюсер, руководитель департамента Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media и креативный продюсер проектов Голос, Голос. Дети, Танцы со звездами, Маскарад, Lip Sync Battle. Был продюсером крупных концертных шоу для таких звезд как: MONATIK, Дан Балан, Тина Кароль, Океан Эльзы, Оля Полякова, Jamala и другие, сообщает Википедия.
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Ранее ведущая 1+1 Маричка Падалко раскрыла подробности интимной жизни со своим мужем, журналистом и воином ВСУ Егором Соболевым. В частности она призналась, как война и рождение детей повлияли на их близость.
Также украинская певица Настя Каменских сообщила радостную новость - она осуществила свою давнюю мечту, и не смогла не поделиться своими эмоциями с поклонниками.
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