Известный продюсер подтвердил отношения с новым бойфрендом - нежные фото

Владимир Завадюк убежден, что ему очень повезло с возлюбленным.

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Владимир Завадюк каминг-аут - Владимир Завадюк с бойфрендом показали романтику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zavaduk

Продюсер популярных украинских телешоу Владимир Завадюк уже год живет, как открытый гей. Его пример вдохновил многих "выйти из шкафа" и принимать себя, такими, какие они есть.

Сейчас про свою любовь Завадюк говорит открыто. Так в своем блоге в Instagram он сообщил о том, что у него появился новый бойфренд.

Пара в социальных сетях опубликовала совместные кадры романтической фотосессии, которые подписала: "Смелым всегда везет". На фото они обнимаются и держатся за руки.

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Возлюбленного продюсера зовут Павел Супрунюк. Они знакомы более года, однако не известно, когда именно начались их отношения. Еще год назад, в июне 2023, Завадюк приходил на свадьбу Нади Дорофеевой и Миши Кацурина в паре с украинским дизайнером Артуром Кулаковским.

Владимир Завадюк каминг-аут - Владимир Завадюк с бойфрендом показали романтику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zavaduk

Кто такой Владимир Завадюк? Владимир Завадюк - украинский продюсер, руководитель департамента Big Brave Events, Big Entertainment Shows 1+1 Media и креативный продюсер проектов Голос, Голос. Дети, Танцы со звездами, Маскарад, Lip Sync Battle. Был продюсером крупных концертных шоу для таких звезд как: MONATIK, Дан Балан, Тина Кароль, Океан Эльзы, Оля Полякова, Jamala и другие, сообщает Википедия.

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