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"Я умру на своем огороде": Светлана Лобода призналась, где сейчас ее семья

Анна Подгорная
13 июня 2024, 16:35
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Loboda с пониманием отнеслась к решению близких.
Светлана Лобода
Loboda новости - Светлана Лобода рассказала, где живут ее родные / коллаж: Главред, фото: t.me/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода после 2014 года продолжила выступать в стране-оккупанте. Однако с началом полномасштабной войны она выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи с рф.

Сейчас артистка занимается благотворительностью на пользу Украины и ВСУ, в частности помогает восстанавливать родной город Ирпень. Сама Лобода в Украине последний раз была полгода назад с частным визитом.

Об этом Светлана рассказала в беседе с казахским интервьюером Тимуром Балымбетовым. Также певица поделилась, где сейчас находятся ее родители и младшая сестра Ксения.

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Семья артистки продолжает жить в Ирпене. Наталья Васильевна, мама певицы, часто приезжает в Ригу, а вот отец, Сергей Васильевич, наотрез отказывается покидать родные земли.

"Полгода назад была в Украине. Я не выступала, я приехала к родителям, потому что там по-прежнему живет мой папа. Моя мама живет между Ригой и Украиной. Они живут в городе Ирпень, это недалеко от Киева. Я приезжаю папу навещать. Сейчас папа обещал приехать ко мне, не знаю, справится ли он, он тяжело ходит, он довольно взрослый человек. Но будем стараться, я обещала ему рыбалку организовать, поэтому будем надеяться, что это сработает, и ему удастся приехать и он хотя бы месяц побудет со своими внуками. Но они так любят свой дом. "Мой дом, моя крепость" - это про них. Они категорически отказываются переезжать и жить со мной и папа говорит, если нужно умереть, я умру на своей земле, на своем огороде, в своем доме. Я их понимаю", - рассказала Светлана Лобода.

Кто такая Светлана Лобода?

Светлана Лобода - украинская певица, автор песен. Заслуженная артистка Украины (2013). В 2004 году 3 месяца была частью популярной девичьей поп-группы ВИА Гра. В 2009 году представляла Украину на Евровидении с песней "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е место). С 2010 года выступает под псевдонимом LOBODA. Самые популярные песни Светланы Лободы - "Твои глаза", "Случайная", "К черту любовь", "Родной" и пр.

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