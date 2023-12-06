Тарас Тополя с окровавленной головой показал фото с места ДТП

5 декабря во всем мире отмечался День волонтера. Украинская группа Антитела во главе со своим лидером, певцом Тарасом Тополей, вспомнила свой волонтерский путь, и показала то, что часто оставалось за кадром.
Так на странице группы в Instagram музыканты оставили серию фото, а вернее - фотохронику своего волонтерского пути, который для них начался еще в 2014 году.
"Волонтерство с 2014 года является неотъемлемой частью как жизни группы Антитела, так и нашего творчества. Сегодня наше дело продолжается в деятельности нашего благотворительного фонда и обеспечением военного фронта жизненно необходимыми вещами. Все наши ресурсы в тылу и передовой направлены только на одно – враг должен быть уничтожен", - пишут Антитела, и поздравляют всех волонтеров с их праздником.
Среди снимков с военными и фото ценных грузов, отправленных на фронт, попалось два снимка: на одном изображена перевернутая машина, на другом - Тарас Тополя зажимает рану на голове, чтобы остановить кровотечение.
Таким образом группа отмечает, что были на их волонтерском пути и аварии, и обстрелы, и прочие неприятные истории, но они не жалуются, ведь крайне важно поддерживать героев на фронте при любых обстоятельствах.
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