Тарабарова показала новорожденную дочку и назвала ее имя

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно стала мамой третьей дочери, наконец-то рассказала о том, как назвала свою дочь.
Как написала певица на своей странице в Instagram, малышке дали имя Полина. Тарабарова поделилась кадрами нежной фотосессии с новорожденной.
"Доченька, тебе 1 месяц. За этот месяц ты научила меня еще больше замечать самое ценное – любовь, поддержку близких и друзей. Ты научила меня необъятному терпению, выдержке. Благодаря тебе теперь я знаю, как открывается третье дыхание. Мы любим тебя, наша Полина", - написала Тарабарова.
На фото - новая фотосессия Тарабаровой с дочкой:
Поклонники певицы присоединились к поздравлениям и написали множество теплых слов.
Напомним, ранее Светлана Тарабарова вызвала гнев пользователей Сети.
Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.
Также 20-летний певец, победитель проектов Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин заявил, что обвенчался со своей женой Иванной. Год назад у пары родилась дочь Элизабет.
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