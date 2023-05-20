Тарабарова показала новорожденную дочку и назвала ее имя

Певица Светлана Тарабарова обратилась к своей новорожденной дочери в трогательном посте.

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Светлана Тарабарова делится фрагментами личной жизни / instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая недавно стала мамой третьей дочери, наконец-то рассказала о том, как назвала свою дочь.

Как написала певица на своей странице в Instagram, малышке дали имя Полина. Тарабарова поделилась кадрами нежной фотосессии с новорожденной.

"Доченька, тебе 1 месяц. За этот месяц ты научила меня еще больше замечать самое ценное – любовь, поддержку близких и друзей. Ты научила меня необъятному терпению, выдержке. Благодаря тебе теперь я знаю, как открывается третье дыхание. Мы любим тебя, наша Полина", - написала Тарабарова.

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На фото - новая фотосессия Тарабаровой с дочкой:

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям и написали множество теплых слов.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова вызвала гнев пользователей Сети.

Напомним, ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.

Также 20-летний певец, победитель проектов Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин заявил, что обвенчался со своей женой Иванной. Год назад у пары родилась дочь Элизабет.

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