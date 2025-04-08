"Так страшно": Меган Маркл рассказала о беременности

Меган Маркл поделилась личным / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Меган Маркл запустила подкаст, где поделилась личным

О какой проблеме рассказала герцогиня

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о том, какое опасное состояние перенесла во время беременности и сразу после родов.

Как пишет The Daily Mail, знаменитость не раскрыла с каким ребенком это произошло - с принцем Арчи или принцессой Лилибет. Меган сделала удивительное заявление во время первого выпуска своего подкаста, который она записала с основательницей "Bumble" Уитни Вулф Херд.

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Меган Маркл запустила новый проект / Фото Instagram/meghan

В другом месте эпизода Меган рассказала, что у нее был "огромный медицинский страх" во время одной из ее беременностей.

43-летняя герцогиня Сассекская рассказала, что страдала преэклампсией во время беременности одним из своих двух детей.

Оказалось, что герцогиня перенесла преэклампсию — медицинское осложнение, которое может возникнуть во время беременности и характеризуется высоким кровяным давлением, жидкостью и протеинурией.

Меган, у которой двое детей, Арчи и Лилибет, от принца Гарри, сказала, что этот опыт был "таким страшным".

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Меган Маркл с детьми / instagram.com/meghan

Она сказала: "У нас обеих был очень похожий опыт — хотя мы не знали друг друга в то время — с послеродовым периодом, и у обеих была преэклампсия. Послеродовая преэклампсия".

"Это так редко и так страшно", — продолжила Меган. "И вы все еще пытаетесь жонглировать всеми этими вещами, и мир не знает, что происходит в тишине. И в тишине ты все еще пытаешься появиться для людей — в основном для своих детей — но эти вещи — огромные медицинские страхи".

Меган не уточнила, возникло ли это состояние во время рождения Арчи или Лилибет.

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Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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