StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Так страшно": Меган Маркл рассказала о беременности

Алена Кюпели
8 апреля 2025, 14:11
43
Маген Маркл в неожиданном ключе заговорила о своей беременности.
Реклама
Меган Маркл
Меган Маркл поделилась личным / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Меган Маркл запустила подкаст, где поделилась личным
  • О какой проблеме рассказала герцогиня

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о том, какое опасное состояние перенесла во время беременности и сразу после родов.

Как пишет The Daily Mail, знаменитость не раскрыла с каким ребенком это произошло - с принцем Арчи или принцессой Лилибет. Меган сделала удивительное заявление во время первого выпуска своего подкаста, который она записала с основательницей "Bumble" Уитни Вулф Херд.

видео дня
Меган Маркл допустила журналиста
Меган Маркл запустила новый проект / Фото Instagram/meghan

В другом месте эпизода Меган рассказала, что у нее был "огромный медицинский страх" во время одной из ее беременностей.

43-летняя герцогиня Сассекская рассказала, что страдала преэклампсией во время беременности одним из своих двух детей.

Оказалось, что герцогиня перенесла преэклампсию — медицинское осложнение, которое может возникнуть во время беременности и характеризуется высоким кровяным давлением, жидкостью и протеинурией.

Меган, у которой двое детей, Арчи и Лилибет, от принца Гарри, сказала, что этот опыт был "таким страшным".

Реклама
Меган Маркл с детьми
Меган Маркл с детьми / instagram.com/meghan

Она сказала: "У нас обеих был очень похожий опыт — хотя мы не знали друг друга в то время — с послеродовым периодом, и у обеих была преэклампсия. Послеродовая преэклампсия".

"Это так редко и так страшно", — продолжила Меган. "И вы все еще пытаетесь жонглировать всеми этими вещами, и мир не знает, что происходит в тишине. И в тишине ты все еще пытаешься появиться для людей — в основном для своих детей — но эти вещи — огромные медицинские страхи".

Меган не уточнила, возникло ли это состояние во время рождения Арчи или Лилибет.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что принц Гарри сделал татуировку на видном месте. Герцог Сассекский пошел на рискованный шаг ради Invictus Games, патроном которых он является.

Реклама

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Меган Маркл новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама
Мы используем cookies
Принять
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Главная
Telegram
язык
Важное