"Так плохо, что конец близок": звезда Ворониных рассказала, что чуть не умерла

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Катерина Волкова поделилась своей ситуацией, Коллаж Главред, Фото Instagram/volkova

Звезда российского ситкома "Воронины" Катерина Волкова оказалась в неприятной ситуации из-за серьезного отравления.

По словам российской звезды, она очень сильно отравилась арбузом, который "к счастью не успели попробовать ее дочь и муж".

По словам актрисы, она захотела арбуза. Через несколько часов ей стало так плохо, что она была уверена — "конец близок". Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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"Всю ночь провела в туалете (простите). Боялась будить родных, а зря. В такие моменты нужно обязательно просить помощи, потому что мы не всегда можем адекватно оценить ситуацию. Например, я просто хотела отлежаться. Казалось, всё само пройдет, стоит только закинуться сорбентами. Но само не проходило", - жалуется она.

Волкова также рассказала, что один день промучилась и не стала обращаться за медицинской помощью. Между тем, потом ей стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую.

"С утра съемочная смена в сериале. Я кое-как встаю, но понимаю — просто упаду где-то, и на этом все закончится. Поэтому по дороге на съемку вызываю скорую. Первая бригада делает несколько уколов, чтобы остановить рвоту и спазмы. Вторая приезжает через несколько часов, чтобы поставить капельницу. Все это время я продолжаю сниматься. Благо у нас на съемках по сценарию есть кровать, там-то я и отлеживаюсь между дублями", - поделилась она.

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