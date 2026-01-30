Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Вы узнаете:
Украинский актер Вячеслав Хостикоев поделился важным событием — спектакль театральной труппы театра имени Ивана Франко "Конотопская ведьма" в Лондоне посетил посол Украины Валерий Залужный. Он подарил сыну Натальи Сумской особенный подарок, о котором актер рассказал в Instagram.
После окончания спектакля Залужный встретился с актерами театра, поблагодарил их за помощь Украине и вручил благодарственные письма за значительный вклад в развитие украинско-британской дружбы, взаимопомощи и активную поддержку украинского народа в борьбе против московского агрессора, а также особые памятные монеты.
"Уже второй раз господин Валерий Залужный посетил нас на "Конотопскую ведьму" в Лондоне! Имели честь получить награды из рук нашего славного генерала, военачальника, бывшего главнокомандующего ВСУ, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Спасибо вам за такую честь! Вы вдохновляете многих своим трудом! Держим строй!", — написал Вячеслав.
Актер поблагодарил посла за внимание к их творческой деятельности и заявил, что актеры продолжат помогать украинским военным и поддерживать армию.
"Продолжаем делать хорошие дела и помогать Украине в это крайне трудное время. Спасибо британской общине! Спасибо всем коллегам! Спасибо всем людям, которые сделали возможным это событие! Спасибо нашим зрителям и всем людям, которые донатят и не остаются равнодушными! Давайте помогать нашим военным! Слава Украине!", — высказался Хостикоев.
О персоне: Наталья Сумская
Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая.
Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).
