Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Кристина Трохимчук
30 января 2026, 14:36
Валерий Залужный посетил спектакль в Лондоне.
Сын Натальи Сумской встретился с Залужным
Сын Натальи Сумской встретился с Залужным / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вячеслав Хостикоев

Вы узнаете:

  • Сын Натальи Сумской рассказал о встрече с Валерием Залужным
  • Какой подарок он получил

Украинский актер Вячеслав Хостикоев поделился важным событием — спектакль театральной труппы театра имени Ивана Франко "Конотопская ведьма" в Лондоне посетил посол Украины Валерий Залужный. Он подарил сыну Натальи Сумской особенный подарок, о котором актер рассказал в Instagram.

После окончания спектакля Залужный встретился с актерами театра, поблагодарил их за помощь Украине и вручил благодарственные письма за значительный вклад в развитие украинско-британской дружбы, взаимопомощи и активную поддержку украинского народа в борьбе против московского агрессора, а также особые памятные монеты.

видео дня
Вячеслав Хостикоев и Валерий Залужный
Вячеслав Хостикоев и Валерий Залужный / фото: instagram.com, Вячеслав Хостикоев

"Уже второй раз господин Валерий Залужный посетил нас на "Конотопскую ведьму" в Лондоне! Имели честь получить награды из рук нашего славного генерала, военачальника, бывшего главнокомандующего ВСУ, чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Спасибо вам за такую честь! Вы вдохновляете многих своим трудом! Держим строй!", — написал Вячеслав.

Актер поблагодарил посла за внимание к их творческой деятельности и заявил, что актеры продолжат помогать украинским военным и поддерживать армию.

Подарок Валерия Залужного
Подарок Валерия Залужного / фото: instagram.com, Вячеслав Хостикоев

"Продолжаем делать хорошие дела и помогать Украине в это крайне трудное время. Спасибо британской общине! Спасибо всем коллегам! Спасибо всем людям, которые сделали возможным это событие! Спасибо нашим зрителям и всем людям, которые донатят и не остаются равнодушными! Давайте помогать нашим военным! Слава Украине!", — высказался Хостикоев.

Наталья Сумская
Наталья Сумская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Наталья Сумская

Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая.

Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наталья Сумская новости шоу бизнеса
