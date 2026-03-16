Марина Хлебникова имеет проблемы со здоровьем.

Марина Хлебникова - состояние здоровья

У российской певицы Марины Хлебниковой, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, нашли опухоль на нижней челюсти.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, артистке придется взяться за свое здоровье.

"У певицы Марины Хлебниковой обнаружили доброкачественное образование на нижней челюсти", — сказал источник росСМИ.

Но точный диагноз пока неизвестен. Сама же певица еще не прокомментировала распространившуюся в СМИ новость о своей опухоли.

"Если не провести операцию, могут возникнуть серьезные последствия — нарушение симметрии лица, деформация челюсти, а также проблемы с зубами", — добавил источник.

Напомним, Хлебникову ранее подозревали в алкоголизме, но она отрицает это.

"Читаю небылицы о себе в Интернете: то якобы Хлебникова пьет безбожно, то будто сделала неудачную пластику. И становится до колик смешно. Профессиональный челюстно-лицевой хирург в один миг мог бы определить по моему лицу, что хирургия — не пластическая, а вынужденная, из-за травмы, ошибка стоматолога. А мой лечащий врач мог бы рассказать, сколько операций я перенесла и сколько на мне швов. Ну, а болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось", — говорила Марина.

Отметим, как сообщал Главред, российская блогер и ведущая Валерия Чекалина, которая борется с четвертой стадией рака желудка, вышла на связь из больницы. Муж Лерчек – Луис Сквиччиарини – опубликовал новое видео, записанное в палате больной.

А также российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, опять оказалась в центре внимания росСМИ. Как стало известно, россияне придумали, как сделать Пугачеву причастной к войне.

О персоне: Марина Хлебникова Марина Хлебникова - советская и российская поп-исполнительница. Наиболее известна благодаря песням "Чашка кофею", "Солнышко мое, вставай!", "Какое было кино (До свидания)", "Хали-гали" и пр.

