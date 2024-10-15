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Узнать сложно: как 58-летняя Марина Хлебникова выглядит через 3 года после пожара

Анна Подгорная
15 октября 2024, 02:10
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Артистка удачно использует несчастный случай для воскрешения былой славы.
Марина Хлебникова
Марина Хлебникова сейчас - как Марина Хлебникова выглядит после пожара / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Российская певица Марина Хлебникова в ноябре 2021 года едва не сгорела при пожаре, который произошел в ее квартире. С отравлением угарным газом, ожогами и без сознания артистку госпитализировали.

В больнице она провела почти два месяца, за время которых Хлебникова перенесла пересадку кожу на пораженные огнем участки, и пластические операции.

Уже в апреле артистка вернулась к съемкам в различных шоу и гастрольной деятельности. Про пожар и события той роковой ночи она рассказывает неохотно.

видео дня

Хотя похоже, что из-за несчастного случая карьера Марины Хлебниковой начала развиваться заметно активней. Успех песен "Чашка кофею" и "Солнышко мое, вставай!" она так и не повторила, но многие приходят на концерты артистки чтобы лично оценить, как сильно та изменилась внешне.

58-летняя знаменитость сейчас время от времени использует парики и делает более яркий макияж, что можно заметить на ее свежих фото и видео.

Марина Хлебникова
Марина Хлебникова сейчас - как Марина Хлебникова выглядит после пожара / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Кто такая Марина Хлебникова?

Марина Хлебникова - советская и российская поп-исполнительница. Наиболее известна благодаря песням "Чашка кофею", "Солнышко мое, вставай!", "Какое было кино (До свидания)", "Хали-гали" и пр.

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