Звезда "Американского пирога" раскрыла свой недельный заработок на OnlyFans

Виталий Кирсанов
30 апреля 2026, 23:30
Шеннон Элизабет серьезно подошла к новому этапу карьеры и активно работает над контентом.
  • 52-летняя актриса заработала более миллиона долларов за неделю
  • Формат платформы дает ей больше контроля над тем, что она публикует

Актриса Шеннон Элизабет, получившая широкую известность благодаря фильму "Американский пирог", начала активно развивать аккаунт на платформе OnlyFans и уже добилась заметного успеха.

Как сообщает PEOPLE, за первую неделю после запуска страницы 52-летняя актриса заработала сумму, превышающую миллион долларов.

По информации источников, Элизабет серьезно подошла к новому этапу карьеры и активно работает над контентом, однако он не включает откровенной полной наготы. Отмечается, что формат платформы дает ей больше контроля над тем, что она публикует, а также позволяет напрямую общаться с аудиторией.

"Всю свою карьеру я работала в Голливуде, где другие люди контролировали сюжет и результат. Теперь я хочу изменить это и быть ближе к своим поклонникам", – заявила Элизабет изданию Komonews.

Кроме того, запуск аккаунта совпал с изменениями в личной жизни актрисы. Сообщается, что она подала на развод с мужем, Саймоном Борхертом, после нескольких лет брака.

Ранее Главред сообщал, что популярный актер и телеведущий Константин Октябрьский поделился подробностями своего второго развода. Звезда сериалов "Крепостная" и "Первые ласточки" честно признал, что виноват в разрыве отношений, которые длились десять лет.

Также Татьяна Бобрикова поделилась воспоминаниями о своих самых забавных рабочих проколах в прямом эфире. Она призналась, что из-за сильного волнения допустила досадную оплошность, называя возраст легендарной украинской певицы Ирины Билык.

О персоне: Шеннон Элизабет

Шеннон Элизабет - американская актриса и модель, получившая статус секс-символа в конце 1990-х и начале 2000-х годов.

Прославилась ролью студентки по обмену Нади в молодежной комедии "Американский пирог". Среди других известных фильмов с её участием - "Очень страшное кино", "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар", "Тринадцать привидений" и "Реальная любовь".

Шеннон является профессиональным игроком в покер. Она участвовала во многих крупных турнирах, включая World Series of Poker, и считается одной из самых известных женщин в этом виде спорта.

Активно занимается защитой прав животных. В 2001 году она основала некоммерческую организацию Animal Avengers, которая помогает спасать и лечить бездомных и диких животных.

В апреле 2026 года стало известно, что актриса присоединилась к платформе OnlyFans, заработав более миллиона долларов за первую неделю.

