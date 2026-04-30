Звезда "Американского пирога" раскрыла свой недельный заработок на OnlyFans

Кратко:
- 52-летняя актриса заработала более миллиона долларов за неделю
- Формат платформы дает ей больше контроля над тем, что она публикует
Актриса Шеннон Элизабет, получившая широкую известность благодаря фильму "Американский пирог", начала активно развивать аккаунт на платформе OnlyFans и уже добилась заметного успеха.
Как сообщает PEOPLE, за первую неделю после запуска страницы 52-летняя актриса заработала сумму, превышающую миллион долларов.
По информации источников, Элизабет серьезно подошла к новому этапу карьеры и активно работает над контентом, однако он не включает откровенной полной наготы. Отмечается, что формат платформы дает ей больше контроля над тем, что она публикует, а также позволяет напрямую общаться с аудиторией.
"Всю свою карьеру я работала в Голливуде, где другие люди контролировали сюжет и результат. Теперь я хочу изменить это и быть ближе к своим поклонникам", – заявила Элизабет изданию Komonews.
Кроме того, запуск аккаунта совпал с изменениями в личной жизни актрисы. Сообщается, что она подала на развод с мужем, Саймоном Борхертом, после нескольких лет брака.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
О персоне: Шеннон Элизабет
Шеннон Элизабет - американская актриса и модель, получившая статус секс-символа в конце 1990-х и начале 2000-х годов.
Прославилась ролью студентки по обмену Нади в молодежной комедии "Американский пирог". Среди других известных фильмов с её участием - "Очень страшное кино", "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар", "Тринадцать привидений" и "Реальная любовь".
Шеннон является профессиональным игроком в покер. Она участвовала во многих крупных турнирах, включая World Series of Poker, и считается одной из самых известных женщин в этом виде спорта.
Активно занимается защитой прав животных. В 2001 году она основала некоммерческую организацию Animal Avengers, которая помогает спасать и лечить бездомных и диких животных.
В апреле 2026 года стало известно, что актриса присоединилась к платформе OnlyFans, заработав более миллиона долларов за первую неделю.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред