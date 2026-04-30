Популярная ведущая попала в курьез с Ириной Билык: "Немножечко перепутали"

Ведущая "ЖВЛ" Татьяна Бобрикова рассказала о курьезных моментах прямых эфиров.

Ирина Билык и Татьяна Бобрикова

Популярная ведущая и блогер Татьяна Бобрикова рассказала о забавных проколах, которые случались с ней во время прямых эфиров программы "Сніданок з 1+1". Как сообщает 1+1, первые пробы пера телеведущей не обошлись без курьезных моментов.

Бобрикова рассказала, что очень волновалась во время эфира и допустила ошибку с возрастом известной украинской певицы Ирины Билык. Ведущая "омолодила" артистку на один год, из-за чего получила волну критики в соцсетях. Несмотря на конфуз, Татьяна оперативно вышла из неловкой ситуации.

Татьяна Бобрикова - ЖВЛ

"Во втором выпуске мы немножечко перепутали и сказали на один год меньше о дне рождения Ирины Билык. Мы ее сделали на год младше. Когда я это прочитала, редактор мне говорит: "Нет-нет, ей сейчас 56, кажется, лет". Я, конечно, исправилась, но люди писали: "Кого вы взяли?". Но мне кажется, это самое малое, что могло произойти. Я не потеряла сознание, я довела эфир до конца, поэтому считаю это победой", — высказалась звезда.

Телеведущая призналась, что ей было непросто принять эстафету у популярного коллеги Тимура Мирошниченко. Поскольку аудитория привыкла к постоянному ведущему рубрики, первые выпуски сопровождались вопросами о его отсутствии. Несмотря на это, Татьяна постаралась привнести в программу свой авторский стиль.

Татьяна Бобрикова - Сніданок з 1+1

"Мы с Тимуром совершенно разные. У него своя подача, у меня своя. Для людей, которые каждое утро встречали эти новости с ним, это, конечно, был определенный шок. Поэтому реакция была неоднозначная. Я даже смеялась, потому что чаще всего вопрос был такой, что я могла бы начинать первые эфиры только с него: "А куда делся Тимур Мирошниченко?" Я даже говорила, что можно переименовать программу на "ДТМ: Где Тимур Мирошниченко". Но сейчас уже не спрашивают, сейчас людям нравится. Плюс у меня другая подача. Например, новости о Голливуде я полностью пишу сама, полностью участвую во всех процессах", — заявила Бобрикова.

Ирина Билык

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

