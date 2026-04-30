Популярная ведущая попала в курьез с Ириной Билык: "Немножечко перепутали"

Кристина Трохимчук
30 апреля 2026, 13:05
Ведущая "ЖВЛ" Татьяна Бобрикова рассказала о курьезных моментах прямых эфиров.
Ирина Билык и Татьяна Бобрикова
Ирина Билык и Татьяна Бобрикова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык, Татьяна Бобрикова

Вы узнаете:

  • Татьяна Бобрикова стала новой ведущей ЖВЛ
  • Какие конфузы случались с ней на съемках

Популярная ведущая и блогер Татьяна Бобрикова рассказала о забавных проколах, которые случались с ней во время прямых эфиров программы "Сніданок з 1+1". Как сообщает 1+1, первые пробы пера телеведущей не обошлись без курьезных моментов.

Бобрикова рассказала, что очень волновалась во время эфира и допустила ошибку с возрастом известной украинской певицы Ирины Билык. Ведущая "омолодила" артистку на один год, из-за чего получила волну критики в соцсетях. Несмотря на конфуз, Татьяна оперативно вышла из неловкой ситуации.

Татьяна Бобрикова - ЖВЛ
Татьяна Бобрикова - ЖВЛ / фото: instagram.com, Татьяна Бобрикова

"Во втором выпуске мы немножечко перепутали и сказали на один год меньше о дне рождения Ирины Билык. Мы ее сделали на год младше. Когда я это прочитала, редактор мне говорит: "Нет-нет, ей сейчас 56, кажется, лет". Я, конечно, исправилась, но люди писали: "Кого вы взяли?". Но мне кажется, это самое малое, что могло произойти. Я не потеряла сознание, я довела эфир до конца, поэтому считаю это победой", — высказалась звезда.

Телеведущая призналась, что ей было непросто принять эстафету у популярного коллеги Тимура Мирошниченко. Поскольку аудитория привыкла к постоянному ведущему рубрики, первые выпуски сопровождались вопросами о его отсутствии. Несмотря на это, Татьяна постаралась привнести в программу свой авторский стиль.

Татьяна Бобрикова - Сніданок з 1+1
Татьяна Бобрикова - Сніданок з 1+1 / фото: instagram.com, Татьяна Бобрикова

"Мы с Тимуром совершенно разные. У него своя подача, у меня своя. Для людей, которые каждое утро встречали эти новости с ним, это, конечно, был определенный шок. Поэтому реакция была неоднозначная. Я даже смеялась, потому что чаще всего вопрос был такой, что я могла бы начинать первые эфиры только с него: "А куда делся Тимур Мирошниченко?" Я даже говорила, что можно переименовать программу на "ДТМ: Где Тимур Мирошниченко". Но сейчас уже не спрашивают, сейчас людям нравится. Плюс у меня другая подача. Например, новости о Голливуде я полностью пишу сама, полностью участвую во всех процессах", — заявила Бобрикова.

Ирина Билык
Ирина Билык / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Наталка Денисенко поделилась подробностями общения с бывшим мужем Андреем Фединчиком. Эксы встречаются ежедневно, так как артист, долгое время находившийся на службе в ВСУ, стремится проводить как можно больше времени с их общим ребенком.

Также Василий Вирастюк опубликовал новые фотографии своей гражданской супруги Ирины Зинченко. Известный стронгмен разоткровенничался о начале их отношений, отметив, что они встретились в непростой жизненный период, когда он был еще в браке.

О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

13:36Война
Антициклон изменит погоду в Украине: когда станет по-настоящему тепло и солнечно

Антициклон изменит погоду в Украине: когда станет по-настоящему тепло и солнечно

13:15Синоптик
РФ готовится к новому наступлению, оккупантов перебрасывают с разных направлений — офицер

РФ готовится к новому наступлению, оккупантов перебрасывают с разных направлений — офицер

12:57Фронт
Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Зачем класть монету на роутер — популярный лайфхак, результат которого удивит

Китайский гороскоп на сегодня, 30 апреля: Петухам - разочарование, Свиньям - критика

Китайский гороскоп на сегодня, 30 апреля: Петухам - разочарование, Свиньям - критика

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Последние новости

13:36

Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

13:31

Самый высокий человек в мире поразил признанием: скрывал долгие годы

13:15

Антициклон изменит погоду в Украине: когда станет по-настоящему тепло и солнечно

13:10

Позволит ли Верховный суд ликвидировать стратегическое предприятие из-за несуществующего долга

13:05

Популярная ведущая попала в курьез с Ириной Билык: "Немножечко перепутали"

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
13:03

В Украине внезапно взлетели цены на базовый продукт — что подорожало на 40%

12:57

Гора самых вкусных ватрушек за 20 минут: простой рецепт без замеса теста

12:57

РФ готовится к новому наступлению, оккупантов перебрасывают с разных направлений — офицер

12:30

Серия REDMI Note 15: что показали официальные испытания на прочность и защиту от воды новости компании

12:27

Как вырастить море огурцов всего на пяти растениях: секрет роскошного урожаяВидео

12:18

Ученые прочитали древнюю рукопись Библии, уничтоженную монахами: что нашли

12:09

Отношение к "Шахедам" меняется: в ВС раскрыли новую тактику борьбы с дронами

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 1 мая: Лошадям - слезы, Драконам - ограничения

12:06

Украинцев предупредили об опасном продукте, который могут продавать в магазинах

12:02

Украл 6 миллионов: псевдоработник СБУ обманул народную артистку

11:41

Будет перемирие или нет: Зеленский сделал заявление о режиме тишины 9 мая

11:29

Российские катера уничтожены прямо у Керченского моста: ночная операция ВМС ВСУВидео

11:28

Тараса Цимбалюка ударили по лицу: что случилосьВидео

11:25

Когда сажать картошку в мае 2026: точные датыВидео

11:18

Почему желтеют листья у томатов: главная причина, о которой забывают огородники

11:12

Солнечные панели "за копейки": семья почти не платит за электричество

11:08

Снижение мобилизационного возраста в Украине: эксперт назвал условия и риски

10:55

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

10:55

В России заговорили о преемнике Путина: политолог объяснил, что задумала ФСБ

10:54

Россия атаковала Днепр: небо затянуло черным дымом, есть жертвыФото

10:47

Гороскоп на завтра, 1 мая: Девам — сюрприз, Водолеям — радость

10:23

Заявления Путина о прекращении огня могут оказаться ловушкой — ISW

10:05

"Я был женат": Вирастюк удивил признанием о молодой возлюбленной

10:03

Самые сложные дни мая и пик напряжения: что ждет каждого — гороскопФото

10:02

Когда в Одессе начнется лето: синоптики опубликовали прогноз на май

09:53

32 "прилета": россияне атаковали Украину кучей "Шахедов" и ракетой

09:43

Сырский заявил о важных изменениях в ВСУ, приказ подписан - подробности

09:20

Одна привычка перед сном делает кота агрессивным: о чем не догадываются владельцыВидео

09:05

Неожиданный шанс: 6 знакам китайского зодиака крупно повезет с 1 мая

09:00

Сразу несколько волн массированных атак: в Одессе разрушены жилые домаФото

08:47

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 апреля (обновляется)

08:41

Под ударом - завод взрывчатки: в Дзержинске после атаки БПЛА поднялся дым

08:34

Новый этап ударов по РФ: что меняется для Путинамнение

08:28

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:47

Зеленский сделал важное заявление о фронте и ударах по РФ: что сказал

07:04

Война может затянуться: Зеленский назвал тревожный сигнал из Вашингтона

05:50

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026Видео

05:11

Почему на телефонах в СССР были не только цифры, но и буквы: объяснение удивит многих

04:36

Все будет сверкать: копеечное средство удалит жир с кухни

04:30

Сорвут главный куш: какие знаки зодиака скоро вступят в эру большого успеха

04:05

Как отбелить носки без дорогих средств: простая домашняя смесь за копейкиВидео

03:30

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

03:03

Одесса может полностью исчезнуть: ученые предупредили о реальной угрозеВидео

02:32

Как сказать на украинском "снять пелену с глаз" — правильные вариантыВидео

02:05

Гибель человечества: Макс ошеломил прогнозом и спрогнозировал причину

