"Я был женат": Вирастюк удивил признанием о молодой возлюбленной

Василий Вирастюк поздравил свою молодую супругу.

https://stars.glavred.info/ya-byl-zhenat-virastyuk-udivil-priznaniem-o-molodoy-vozlyublennoy-10760753.html Ссылка скопирована

Василий Вирастюк

Вы узнаете:

Украинский стронгмен Василий Вирастюк поделился с поклонниками новыми снимками своей гражданской жены Ирины Зинченко. В своем Instagram знаменитость раскрыл интересные подробности о том, как начинались их отношения.

Свою публикацию Вирастюк посвятил дню рождения возлюбленной. Стронгмен признался, что они встретились в сложный период жизни. Сам Василий в тот момент был еще женат.

видео дня

Жена Василия Вирастюка

"Сегодня день рождения у Ирины Зинченко. Судьба нас свела совсем случайно, никто из нас специально не искал знакомства, я на тот момент был женат, Ирина была не в отношениях и в процессе развода... В ее жизни было всякое, и предательство, много боли и разочарования, слезы, и все с нуля, без поддержки", — высказался знаменитость.

Василий трогательно поздравил свою возлюбленную. Мужчина не скупился на комплименты и искренне заверил в своих теплых чувствах к ней.

Ирина Зинченко

"Я хочу пожелать тебе, моя сладенькая, быть всегда веселой, улыбающейся, с хорошим настроением, успешной и обязательно здоровой. Сделаю все для того, чтобы ты, Ирина Григорьевна, была безгранично счастлива, ну и я рядом с тобой. Каждый день говорю тебе, что люблю тебя, и сейчас пишу: люблю безгранично и от всей души", — написал Вирастюк.

Поздравления тронули возлюбленную Василия, и она поблагодарила его в комментариях за добрые слова. Ирина отметила, что рядом с ней надежный человек, с которым она чувствует душевное спокойствие.

Как выглядит жена Вирастюка

"Я благодарю Бога за то, что у меня есть ты: прекрасный, добрый, невероятно красивый не только снаружи, но и внутренне. Твоя душа прекрасна, ты очень хороший мужчина и любящий папа, с тобой легко, просто и уютно", — заверила Зинченко.

Василий Вирастюк

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Василий Вирастюк Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред